Dünya onlar yüzünden evdeyken Wuhan'da yeni yıl kutlamaları!

Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'de yeni yıl kutlamaları gerçekleşmedi. Başkent Pekin'de ufak çaplı tören düzenlenirken halktan, evlerinden dışarı çıkmamaları istendi. Ancak salgının çıkış noktası Vuhan'da halk yeni yılı sokakta kutladı.



Sokakta coşku ile yeni yılın gelişini kutlayanların çoğunluğu maske kullanırken, sosyal mesafeye uyulmadı.



DÜNYADA YILBAŞI SÖNÜK GEÇİYOR!



Dünyada salgın yüzünden herkes yılbaşını evlerinde geçirmek zorunda kalırken, Wuhan'daki kutlamalar büyük tepki çekti.