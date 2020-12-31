Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 2021'de reformları milletimizin takdirine sunacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl öncesi bir mesaj yayınladı. Erdoğan, '2020 senesini geride bırakıyor, yeni ümitler ve beklentilerle 2021 yılına giriyoruz.' dedi. Erdoğan, Kovid-19 salgınına da değindi, önemli ifadeler kullandı.



Erdoğan'ın yeni yıl mesajında şu ifadeler yer aldı:



Aziz Milletim, Hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 2020 senesini geride bırakıyor, yeni ümitler ve beklentilerle 2021 yılına giriyoruz. Yeni miladi yılın, ülkemizdeki, bölgemizdeki ve dünyadaki tüm insanlar için hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Geride bıraktığımız 2020, maalesef, koronavirüs salgını başta olmak üzere pek çok zorlukla sınandığımız bir yıl oldu. Tüm dünyayı etkisi altında alan Kovid-19 virüsü, son bir asrın en büyük sağlık krizi olarak tarihe geçti.



Salgınla beraber maskeden solunum cihazına, sarf malzemelerinden ilaca kadar üretime dayalı her konuda dünyada çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Salgının en kritik evresini, güçlü sağlık altyapımız ve vakitlice aldığımız tedbirler sayesinde hamdolsun en az zararla atlatmayı başardık. Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayımız ve bir milyon 100 bini aşan sağlık ordumuzla, süreci başarıyla yönettik. Çok kısa sürede inşasını tamamlayıp hizmete sunduğumuz 1008'er yataklık iki acil durum hastanesiyle bu alanda yeni bir çığır açtık.



Yine bu dönemde toplamda 16 bin yataklı 16 hastaneyi ve 10 ek hizmet binasını açarak, sağlık altyapımızı tahkim ettik. Sosyal güvenlik sistemimizin kuşatıcılığı sayesinde vatandaşlarımız, kimi yerlerde olduğu gibi, çok ciddi tedavi faturalarıyla karşı karşıya kalmadı. Testten teşhis, tedavi ve ilaca kadar salgınla mücadele için gereken her türlü hizmeti insanımıza ücretsiz sunduk.



Bunun yanında salgının yol açtığı ekonomik sıkıntıları hafifletmek amacıyla pek çok destek ve yardım paketini devreye aldık. Zor günlerinde esnafımızı, çiftçimizi, üreticimizi, sanayicimizi, tüccarımızı; velhasıl Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi için ter döken, emek veren hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Her kesime yönelik hayata geçirdiğimiz özel programlarla ekonomimizi ayakta tuttuk. Sosyal koruma kalkanı çerçevesinde milletimize aktardığımız nakdi destek miktarı 45,5 milyar liraya yaklaştı.