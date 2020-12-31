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Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Ortak Merkez’de görev yapacak Türk askerleri ile Bakü'de bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Türkiye ile Rusya arasında oluşturulacak Ortak Merkez’de görev yapacak Türk askerleri ile Bakü'de bir araya geldi. Akar, "Ortak Merkez çalışmaya başladıktan sonra faaliyetlerimiz yoğunlaşacak, Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını müdafaa görevimizi yerine getireceğiz." dedi.

Güncel / 31 Aralık 2020 Perşembe 09:11
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Ortak Merkez’de görev yapacak Türk askerleri ile Bakü'de bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Türkiye- Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez'de görev yapacak Türk askerleri ile Bakü'de bir araya geldi.

Bakan Akar, 'Ortak Merkez'den ateşkesin gözetlenmesi ve takibi söz konusu. Vazifemizi yapmak için arkadaşlarımız burada hazır. Ortak Merkez çalışmaya başladıktan sonra faaliyetlerimiz yoğunlaşacak ve Türk-Rus askerleri birlikte çalışmak suretiyle Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar müdafaa etme görevimizi yerine getireceğiz' dedi.

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