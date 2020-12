80 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı!

Genelgeye göre 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması yılbaşı nedeniyle vatandaşların toplu alanlarda bir araya gelmesine karşın uygulanıyor.



31 Aralık Perşembe (bugün) saat 21.00'de başlayan kısıtlama, 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek.



Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak.



Hafta sonları balıkçı/balıktezgahları 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.



TRAFİK TEDBİRLERİ VE MÜDAHALELER



Kovid-19, terör, asayiş ve trafik tedbirlerine aykırılıklar olmak üzere sosyal medyaya yansıyan her türlü olumsuz durum Emniyet Genel Müdürlüğü siber suçlarla mücadele ve istihbarat birimleri tarafından takip edilecek ve gerekli müdahaleler anında yapılacak.



Yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar ve illerdeki Kovid-19 tedbirleri İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi'nden (GAMER) 24 saat esasına göre takip edilecek.



65 YAŞ ÜZERİNİN İHTİYAÇLARI NE OLACAK?



Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında; engelli vatandaşlar ile 65 yaş ve üzeri ya da kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlar Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak.



Kolluk birimleri ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından, daha önce valilere gönderilen talimatla tüm tedbirlerin alınmış olmasına rağmen yine de anlık olarak barınacak yeri olmadığı için sokakta yaşamak durumunda kalan vatandaşların barınma dahil her türlü temel ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik tedbirler alınacak.



SOKAK HAYVANLARI



81 ilde Valilikler ve kaymakamlıklar bünyesindeki Hayvan Besleme Gruplarınca, gerek kış mevsimi gerekse sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde gerekli tedbirler alınacak.



Kısıtlamaların uygulanacağı yılbaşı öncesi, yılbaşı akşamı ve sonrasında Kovid-19 tedbirleri, genel güvenlik ve asayiş uygulamaları, terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik tedbirler ile trafik tedbirlerine ilişkin alınması gereken önlemler belirlenerek vali ve kaymakamların koordinasyonunda başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili diğer birimler tarafından gerekli hazırlıkların yapılması konusunda talimatı verildiği belirtildi.



APART VE VİLLA KURNAZLIĞINA GEÇİT YOK



İçişleri Bakanlığı Yılbaşı yasakları genelgesinde konaklama tesislerinin içerisinde yer alan apart/villa tarzı yerlerde veya kiralık müstakil villalarda yılbaşı partilerinin/kutlamalarının organize edildiği ve bu yönde hazırlıkların yapıldı haberlerine de değinildi.



Genelgede, salgınla mücadelede başta sağlık çalışanları olmak üzere, tüm kesimlerin büyük fedakarlıklar yaptığı, tüm bu gayret ve fedakarlıkları boşa düşürecek ve halk sağlığını tehlikeye atabilecek yılbaşı partilerinin toplum nezdinde kabul edilebilir bir durum olamadığına dikkat çekildi.



BAKKAL, MARKET VE FIRINLAR AÇIK OLACAK!



Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler sokağa çıkma yasağı boyunca 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.



Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri de yasak boyunca açık olacak işletmeler arasında.



Kolluk birimleri ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından, daha önce valilere gönderilen talimatla tüm tedbirlerin alınmış olmasına rağmen yine de anlık olarak barınacak yeri olmaması nedeniyle sokakta yaşamak durumunda kalan vatandaşların mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak barınma dahil her türlü temel ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik tedbirler alınacak.



Valilik/Kaymakamlıklar bünyesinde teşkil edilen Hayvan Besleme Gruplarınca, gerek kış mevsimi gerekse sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken/çekebilecek sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde gerekli tedbirler alınacak. Barınaklar ile orman, park, bahçe gibi sokak hayvanlarının doğal yaşam ortamlarına mama, yem, yiyecek bırakılmasına özen gösterilecek.



İçişleri Bakanlığı'nın ilgili birimleri, bağlı kuruluşları, valilikler/kaymakamlıklar, kolluk kuvvetleri ile diğer kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli planlamalar yapılacak ve uygulamada herhangi bir aksamaya meydan verilmeyecek.