2020'nin son koronavirüs tablosu açıklandı!

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 31 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı.



31 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ



Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 380 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 918 oldu, 22 bin 21 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 100 bin 650'ye yükseldi.







BAKAN KOCA:



Bugün tespit edilen 2.219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz. Ağır hasta sayımız 4.000'in altında indi. Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız.

