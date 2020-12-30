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Tecavüzcü HDP'li vekil Tuma Çelik ile ilgili yeni gelişme

Bir kadına tecavüz eden eski HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik ile ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "nitelikli cinsel saldırı" suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Tuma Çelik'in vekilliği TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile düşürülmüştü.

Güncel / 30 Aralık 2020 Çarşamba 16:40
Tecavüzcü HDP'li vekil Tuma Çelik ile ilgili yeni gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca eski HDP Milletvekili Tuma Çelik hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan iddianame hazırlandı.

NE OLMUŞTU?

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, seçim çalışmaları bahanesi ile evine çağırdığı genç kadını bayılttıktan sonra zorla tecavüz etmişti. Genç kadını tehdit eden Çelik, 'Bana bir şey olmaz, ben milletvekiliyim. En fazla yurt dışına gider yaşarım. Sen ve ailen insan içine çıkamazsınız' ifadelerini kullanmıştı.

HDP, seçim nedeniyle olayın üstünü örterken, genç kadın mücadelesini sürdürerek şikayetçi olmuştu. HDP'li Çelik rezaletin ardından partisinden istifa ederken, HDP sembolik bir karar ile istifa eden Çelik'i ihraç etmişti. Türkiye'yi sallayan olayın ardından HDP'li Tuma Çelik'in yargılanması için milletvekilliğinin düşürülmesi gerekiyordu. Hazırlanan fezleke ile Çelik'in vekilliği düşürülürken yargı süreci başlamıştı.

Milletvekili

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