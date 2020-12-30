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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve 'karne' açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ve karne sistemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ziya Selçuk eğitim-öğretim alanındaki corona virüs tedbirlerine ilişkin, "Geriye doğru baktığımızda işin büyük bir kısmında müsterih olduğumuzu söyleyebilirim." dedi. Bakan Selçuk, "Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir" ifadelerini kullandı.

Eğitim / 30 Aralık 2020 Çarşamba 11:34
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve 'karne' açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, 'Okulları açmadık çünkü bizim koşullarımız, ülkemizin yapısı, sosyal hayatımız, düğünlerimiz, cenazelerimiz, bütün bunların sosyo antropolojik fotoğrafına bakmak zorundayız' dedi.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satırbaşları:

Bakan Selçuk eğitim alanındaki tedbirlerle ilgili olarak, 'Canlı derse erişim noktasında sıkıntı çeken çocuklarımıza daha çok olanak sağlamalıyız. Eksiklerimizin olduğunu görmemiz ve bunlar için çaba sarfetmemiz bizim en doğru pusulamız. Biz 'hiçbir sorun yok' demiyoruz 'her şey kötü' de demiyoruz. Biz şu kalemlerde iyiyiz, şu kalemlerde çalışmalıyız diyoruz. Geriye doğru baktığımızda işin büyük bir kısmında müsterih olduğumuzu söyleyebilirim.' dedi

CANLI DERS AÇIKLAMASI: 3 MİLYONU GEÇTİK

Bakan Selçuk, 'Okulları açmadık çünkü bizim koşullarımız, ülkemizin yapısı, sosyal hayatımız, düğünlerimiz, cenazelerimiz, bütün bunların sosyo antropolojik fotoğrafına bakmak zorundayız. Daha önce canlı ders yapabilme kapasitemiz 100 bin civarındaydı. Şu anda 3 milyonu geçtik.' dedi.

DİJİTAL KARNE GELİYOR

Bakan Selçuk, 'Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir.' diye konuştu.

YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Bakan Selçuk yüz yüze eğitimle ilgili, 'Hiçbir şekilde sınav yok dersek bu, önümüzdeki 5-6 senenin eğitim sistemini felç etmeye yönelik bir şeye dönüşecek. 15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz.' dedi.

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