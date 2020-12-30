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Kara Kuvvetleri darbe girişimi davasında 92 sanık hakkında karar

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki darbe girişimi eylemlerine ilişkin davada 12 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 80 sanık müebbet hapse çarptırıldı.

Güncel / 30 Aralık 2020 Çarşamba 12:47
Kara Kuvvetleri darbe girişimi davasında 92 sanık hakkında karar

15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen darbe girişiminde hain planlamaları yapan ve faaliyetlerde bulunan teröristlerin cezaları verildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonunda görülen karar duruşmasına sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Murat İlhan, ilk duruşması 6 Temmuz 2017'de görülen davanın hükmünü açıkladı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS KARARI

Buna göre, sanıklar eski KKK Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı tuğgeneral Adem Boduroğlu, eski KKK Personel Başkanlığı Plan Şube Müdürü albay Mutlu Serkan Vurdem ile albay Hasan Yılmaz ve Eşref Mert, Mehmet Ortaç, Hamza Akkay, Halil Ekiztaş, İbrahim Başpınar, Ahmet Fazıl Işık, Oğuzhan Çelikoğlu, Bayram Üstündağ ve Zülküf Orak 'anayasal düzeni ihlale teşebbüs' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezasına çarptırıldı.

Dönemin KKK Tayin Daire Başkanı eski tuğgeneral Mücahit Tamer ve FETÖ'nün darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Plan ve Harekat Daire Başkanı olan eski tuğgeneral İbrahim Lütfi Nuhoğlu, müebbet hapis cezası aldı.

80 SANIĞA MÜEBBET HAPİS

Aynı suçtan 80 sanığa 'müebbet hapis' cezası verilirken, 'anayasal düzeni ihlale teşebbüs' suçuna 'yardım eden' sıfatıyla 22 kişi de 12 yıl 6 aydan 19 yıla kadar hapisle cezalandırıldı.

'Silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 2 sanık 6 yıl 3'er ay, bir kişi de 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Genelkurmay çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski tuğgeneral Erhan Caha, bu dosya kapsamında 'öldürmeye teşebbüs' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırıldı.

9 KİŞİ BERAAT ETTİ

Bu kapsamda Caha'ya, 2 kişiye yönelik 'öldürmeye teşebbüsten' 34 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 69 yıl hapis cezası verildi.

Başka dosyalarda daha önce hüküm giyen davanın tutuksuz sanıklarından Gökhan Akdağ ve Fikret Yağmur da aynı suçlardan süreli hapse mahkum edildi.

Dava kapsamında 9 kişi bütün suçlamalardan beraat ederken, 3 sanığın da dosyası ayrıldı.

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