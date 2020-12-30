USD (Alış - Satış) : 7,34 - 7,35 EURO (Alış - Satış) : 9,01 - 9,02

'Genelge beni bağlamaz' dedi ama 24. cezayı yedi!

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 13 yıldır esnaflık yapan Erkan Cinbir, iş yerinde maske takma zorunluluğunun olmadığını belirten yazıyla birlikte içeriye müşteri de alınca polisle tartıştı. Dükkanına gelen polislere "Genelge beni bağlamaz" diyen Cinbir, "Koronavirüs yok" diye adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu. Cinbir, sokağa maskesiz çıkınca polis ekiplerince karakola götürüldü. Esnafa, 24. kez ceza yazıldı.

3. Sayfa / 30 Aralık 2020 Çarşamba 18:15
'Genelge beni bağlamaz' dedi ama 24. cezayı yedi!

Çaycuma ilçesinde tantuni dükkanı işleten Erkan Cinbir, korona virüsün olmadığını iddia ederek tedbirlere uymadı. İşyerinde de maske takma zorunluluğu olmadığını söyleyen Cinbir, şikayet üzerine gelen polislerle tartıştı. 23 kez kurallara uymayarak ceza yiyen Cinbir, bu sabah da Çaycuma Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu.

Korona virüsün olmadığını insanların maske deneyi yapmak suretiyle zarar gördüğünü iddia eden Cinbir, suç duyurusu öncesinde açıklamada bulundu. Cinbir, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları üzerinde (maske deneyi yapmak suretiyle zarar vermek T.C.K madde: 77-a ve e bendi), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları üzerinde (ilaç deneyi yapmak ve deney yapmak suretiyle öldürmek, ölüme sebebiyet vermek T.C.K madde: 77-a ve e bendi), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları üzerinde (aşı deneyi yapmak ve deney yapmak suretiyle öldürmek, ölüme sebebiyet vermek T.C.K madde: 77-a ve e bendi), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını hukuka aykırı bir biçimde evlerden belli zamanlarda çıkmasını engellemek suretiyle hürriyetten yoksun kılmak T.C.K madde: 77-d bendi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hukuka aykırı bir biçimde iş yerlerini kapatmak, mühürlemek, tehdit ve baskıyla çalışma hürriyetini engellemek (T.C.K madde 117), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hukuka aykırı hes kodu uygulamasıyla seyahat hürriyetini engellemek (Anayasa madde: 23), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hukuka aykırı bir biçimde okula gitmesini ve eğitim görmesini engellemek suretiyle eğitim hakkını engellemek (T.C.K. Madde:112-a ve b bendi), Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını askıya almak suretiyle anayasal düzeni ortadan kaldırıp, hukuk dışı dikta rejimini uygulamak (T.C.K. Madde: 309) sebeplerinden ötürü savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

POLİSLE "MASKE TAKMA YETKİN YOK" TARTIŞMASI

Suç duyurusu dilekçesini Cumhuriyet Savcılığı'na ileten Erkan Cinbir, polis ekiplerinin verdiği maskeyi takarak girdiği adliye çıkışı maskesini çıkartarak sokağa çıktı. Adliye çıkışında açıklama yapmak isteyen Erkan Cinbir'e polis memurları müdahale etmek istedi. Görevli polisin "Maskeni tak açıklamanı yine yap" dediği Erkan Cinbir, "Abicim senin bana maske takma yetkin yok. Sen polissin" dedi. Bunun üzerine polis memuru da "Şov yapıyorsun" dedi. Cinbir, "Ben şov yapmıyorum. Bu maskeyi bana kimse taktıramaz. Senin bana maske taktırma yetkin yok. Sen beni neye göre alıyorsun" diye yanıt verdi. Cinbir, polis ekiplerince karakola götürüldü.

24. CEZAYI YEDİ

Maske takma zorunluluğuna uymadığı gerekçesiyle 24. kez ceza yiyen Erkan Cinbir, çıkışta "Vakit harcıyorlar. Biz gerekli başvurularımızı, şikayetlerimizi yaptık. Biz işimize geri döneceğiz. Hayatın olağan akışına devam edeceğiz. 24. cezamız da hayırlı olsun. Allah kerim. Biz yasalara inanıyoruz, adalete, hukuka güveniyoruz" diyerek iş yerine gitti.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

NOEL VE YILBAŞI KUTLAMALARININ BİLİNMEYENLERİ

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ARTIK TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAZLAR

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement