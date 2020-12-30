FETÖ'nün kozmik imamına ceza yağdı! İstihbarat ofisinde aynı anda 14 kişiyi dinlemişlerdi

Fetullahçı Terör Örgütü, 2013 yılında devletin kozmik bilgilerine erişim sağlamak için Ankara Çukurambar'da bulundan Vişnelik rezidansta kozmik ofis kurdu. Bilgisayarlar vasıtasıyla uzaktan devletin istihbari bilgilerine bağlanıldığı teknik ofisin kurucularından olan o dönem MİT mahrem Ankara Bölge imamı Yasin Ugan, 1993 yılında Konya'da bulunan Sabah dershanesinde çalışan öğretmenlerin aracılığı ile FETÖ'ye katıldı. 19 yıl sonra Adana'daki MİT mahrem yapılanmasına öğretmen olarak atanan Ugan, 2013 yılında MİT mahrem Ankara bölge temsilciliğine getirildi.



İSTİHBARİ VERİLER TEMİN EDİLDİ



15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından 2016 yılından itibaren 3 yıl boyunca gaygubet evinde saklanan Ugan, 2019 yılında Ankara'da saklandığı evde yakalandı. Darbe girişiminden bir ay sonra gaybubet evlerinde saklanmaya başladığını anlatan FETÖ'nün kozmik ofis yöneticisi, Ankara Çukurambar'daki Vişnelik rezidansta kurulan ofiste, yasa dışı yöntemlerle aynı anda 14 kişiyi dinleyebildiklerini itiraf etti. Ugan, kendisi haricinde istihbarat ofisin yöneticileri arasından mahrem yapıda bulunan Seyfullah Şencan ve Mehmet Emin Kuşçu'nun da olduğunu söyledi.



HERKESİN BİLGİLERİNE ULAŞMIŞLAR



Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan kozmik imam, FETÖ üyelerinin istedikleri kişiler hakkında bilgi almak için Türkiye'deki herkesin detaylı bir şekilde istihbari verilerinin temin edildiği ofise başvurduğunu, kendisinin onayı ile de bilgilerin örgüt temsilciliklerine ulaştırıldığını söyledi. MİT mahrem yapılanması içerisinde temsilci olarak görev yapan Ugan'ın Bylock kullanıcısı olduğu da tespit edilirken hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklama' suçlarından dava açıldı. FETÖ mensuplarının takibini yapan Ugan'ın, devlet sırrı niteliğindeki bilgileri FETÖ'nün Türkiye imamlarına verdiği, örgüt içerisinde talimat verme yetkisinin olduğu ve örgütün finans koordinasyonu yaptığı belirlendi.



39 YIL 10 AY HAPİS CEZASI



Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan MİT'in kozmik imamı Yasin Ugan, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 18 yıl 1 ay, 'Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklama' suçundan da 21 yıl 9 ay olmak üzere toplam 39 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. MİT mahrem yapılanma içerisinde öğrenci olarak görev yapan Bilal Zencirci 18 yıl 10 ay 20 gün, Recep Karakaya ise 9 yıl 4 ay hapis cezası aldı.