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Ekranların sakin spikeri çileden çıktı! Lanet olsun bu erkek düzenine

Yakılarak öldürülen öğretim görevlisi Aylin Sözer’in görev yaptığı üniversiteye canlı bağlantı yapan Hülya Hökenek, “Lanet olsun diyorum bu erkek düzenine” diyerek tepki gösterdi.

Güncel / 30 Aralık 2020 Çarşamba 13:13
Ekranların sakin spikeri çileden çıktı! Lanet olsun bu erkek düzenine

Dün evinde katledilen öğretim görevlisi Aylin Sözer’in görev yaptığı üniversitede yas var…

Aylin Hoca’nın yakınları olduğu kadar öğrencileri de büyük üzüntü içerisinde…

Üniversitedeki odasına yazılar asan öğrencileri, birbirinden duygusal mesajlar verirken, bu anları Habertürk kamerası da canlı olarak yayınladı.

Gün Ortası’nda üniversiteye bağlantı yapan Hülya Hökenek, son durum hakkında bilgiler alırken, o yayın sonunda büyük tepki gösterdi.

"LANET OLSUN"

Hökenek, “Ne desek bilemedik. Gerçekten, dün Türkiye’de 3 tane kadın öldürüldü. Biri başından vuruldu, biri bıçaklandı, biri de yakıldı. Birincisi kadın cinayetleri, politiktir. İkincisi, lanet olsun diyorum bu erkek düzenine. Gaddarca, vahşice başımızda bulunan bu erkek düzenine… Ve dahası gaddarlığı kendinde vahşiliği kendinde hak gören o erkek düzenine…” dedi.

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