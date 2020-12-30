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CHP'de heykele onay var camiye yok! Kadıköy'e yapılması planlanan cami iptal edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kadıköy sahiline yapılmak üzere hazırlanan 20 bin kişilik 'Ulu Camii' projesi, İstanbul 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Güncel / 30 Aralık 2020 Çarşamba 12:32
CHP'de heykele onay var camiye yok! Kadıköy'e yapılması planlanan cami iptal edildi

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2015 yılında Haydarpaşa Garı'nın da yer aldığı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda İSKİ artıma tesisi olarak görülen ve fiilen otopark olarak kullanılan alana cami yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Mekansal Planlama Müdürlüğü'nden talepte bulundu.

Bakanlık tarafından hazırlanan projeye, İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 9 Kasım 2017 tarihli kararı ile onay verdi.

CHP'Lİ BELEDİYE VE MİMARLAR ODASI İTİRAZ ETTİ

Bu karara tepki gösteren Kadıköy Belediyesi ve Mimarlar Odası, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na dava açtı.

İPTAL KARARI ÇIKTI

Yaklaşık 3 yıl süren dava sonuçlandı. İstanbul 3. İdari Mahkemesi, istinaf yolu açık olmak üzere dava konusu işlemin iptaline oy birliği ile karar verdi.

ULU CAMİİ PROJESİ

Kadıköy Deniz Otobüsü İskelesi yanındaki otopark alanına yapılması planlanan 20 bin kişilik cami projesi için 11 bin 232 metrekare taban oturumlu ve toplamda 33 bin 559 metrekarelik inşaat alanı oluşturulmuştu.

Caminin altındaki 3 bodrum katında kütüphane, sergi ve konferans salonları ile yaklaşık 1200 araç kapasiteli otopark olacaktı.




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