Bıçaklı saldırgan hemşireyi rehin aldı!

İstanbul Şişli'de özel tıp merkezinde bıçaklı bir saldırgan hemşireyi rehin aldı. Şüpheli Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Hemşirenin sol koltuk altında hafif şekilde bir yarasının olduğu öğrenildi.



Olay Şişli'de bulunan özel bir tıp merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiyi göre tıp merkezine gelen bir kişi, tartıştığı hemşire Hayrünisa C.'yi bıçakla rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin çalışması sonucu Ramazan K. ikna oldu. Ramazan K. gözaltına alınırken fenalaşan hemşire ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorguya alındı.



Konuyla ilgili Şişli Kaymakamlığından yapılan açıklamada; 'Bugün saat 15.30 sıralarında İlçemiz Abidei Hürriyet Caddesindeki özel bir tıp merkezinde çalışan (H.C.) isimli sağlık personelinin, (R.K.) adlı şüpheli tarafından rehin alındığı ihbarı alınmıştır. Olay yerine sevk edilen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin başarılı çalışmaları sonucunda, saldırgan şahıs etkisiz hale getirilmiştir. Sağlık çalışanımıza geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz.' denildi.





