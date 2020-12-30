Bakan Selçuk açıklamıştı! Milyonlarca öğrenci o detayları merak ediyor...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada salgın nedeniyle uzaktan eğitim sürecinin 22 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldığını ifade edildi. Öte yandan bu dönem sınavlar olmayacağından milyonlarca öğrenci karne heyecanından bu dönem mahrum kalacak…



BAKAN SELÇUK DETAYLARI AÇIKLAMIŞTI



Yapılan açıklamada pandemi nedeniyle yüz yüze sınavların ikinci döneme ertelendiği ifade edilmişti. Öte yandan milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi bu sene sömestr tatilini toplamda üç hafta gerçekleştirecek…



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim süresini 22 Ocak 2021 tarihine kadar uzattı. Öğrenciler bu tarihe kadar yüz yüze eğitim almayacak. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021'de başlayacak.



Öğrenciler 15 Şubat 2021'e kadar tatil yapacak. MEB, ilkokul ve ortaokullarda karne notlarını belirleyecek ders sınavlarını da iptal etti. Öğrencilerin karne notları online derslere katılım ve performans ödevleri üzerinden verilecek. Liselerde ise karne notları her bir derse ilişkin bir sınav puanı ile performans çalışmalarının puanlarına göre belirlenecekti. Her dersten bir sınav yüz yüze olacaktı. Ancak pandemi nedeniyle yüz yüze sınavların ertelenmesi sonucu liselerde bu yıl farklı bir uygulama gerçekleşecek. Bugüne kadar yapılan sınavlar e-okul sistemine işlenerek geçerli sayılacak ancak diğer derslerin sınavları yapılamayacağı için lise öğrencilerine yarıyılda karne verilmeyecek.



KARNESİZ YARIYIL TATİLİ...



Liselerde birinci dönem yapılamayan sınavlar, salgının seyrine göre 15 Şubat'tan sonra, yani 2020- 2021 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ikinci yarısında gerçekleştirilecek.



MEB'den yapılan açıklamada tüm özel ve resmi liselerde bugüne kadar yapılan sınavların geçerli olacağı ve e-okul sistemine işleneceği belirtilirken, ikinci döneme kadar da yüz yüze sınav olmayacağı ifade edildi.



Birinci döneme ait yüz yüze sınavların 'salgının seyri göz önünde bulundurularak yapılacak planlama doğrultusunda 15 Şubat 2021 tarihinden sonrasına ertelendiği' belirtildi. Lise öğrencileri birinci ve ikinci dönem notlarının yer alacağı karnelerini Haziran 2021'de alacak.



İLK VE ORTAOKULLAR...



İlkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıflarda karne notları ders etkinliklerine katılım, proje ve performans etkinliklerine göre belirlenecek. 4'üncü sınıflarda ise ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak, ayrıca yapılmış olan sınavlar varsa hesaplamaya dahil edilecek.

Ortaokul 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak. Bu sınıflarda da ayrıca yapılmış olan sınavlar varsa hesaplamaya dahil olacak.



SINAV TARİHLERİ 15 ŞUBAT'TAN SONRA BELİRLENECEK



MEB'den yapılan açıklamada yarıyıl tatili ile ikinci ara tatilin birleştirilerek uygulanacağı 25 Ocak-15 Şubat 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim faaliyetlerine ara verileceği hatırlatıldı. Birinci dönemden kalan sınavlar ile ikinci dönemin ilk haftası içerisinde yapılması gereken sorumluluk sınavlarının uygulanma tarihleri ve bunlara ilişkin usul ve esaslara dair gerekli açıklamaların daha sonra yapılacağı bildirildi.