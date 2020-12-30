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Bakan Elvan 6 bakanla toplantı yaptı!

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ev sahipliğinde 6 bakanın katılımıyla ekonomi ve reform gündemine ilişkin bir toplantı gerçekleştirildi. Bakan Elvan toplantı hakkında, "Değerli bakanlarımızla ekonominin genel görünümünü ve önümüzdeki dönemin reform gündemini değerlendirdiğimiz bir toplantı gerçekleştirdik" dedi.

Ekonomi / 30 Aralık 2020 Çarşamba 19:15
Bakan Elvan 6 bakanla toplantı yaptı!

Hazine ve Maliye Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı.

Toplantıya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Elvan, 'Değerli bakanlarımızla ekonominin genel görünümünü ve önümüzdeki dönemin reform gündemini değerlendirdiğimiz bir toplantı gerçekleştirdik.' ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül (sağda), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk (sol 3), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank (sağ 3), Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli (solda), Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan (sol 2) ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı.

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