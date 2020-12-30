Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş sözler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2020'de yaşananları bir basın toplantısı ile değerlendirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2020'de yaşananları bir basın toplantısı ile değerlendirdi.
Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;
'- 2020'de de önceliğimiz diplomasi oldu, ama tıkandığı yerde sahaya indik, tekrar diyaloğun ve diplomasinin önünü açtık.
- AB ile 2020'deki ilişkilerimiz inişli çıkışlı oldu. AB üyesi olmasak bile biz Avrupa'nın bir parçasıyız. Seneye AB ile ilişkilerimizin daha pozitif ortamda yürütülmesi için biz hazırız. AB'nin de hazır olmasını bekliyoruz.
- Doğu Akdeniz'de bize rağmen bir şey yapılamayacağını herkese gösterdik. Ne yapabileceğimizi dost da düşman da gördü.
- ABD ile FETÖ sorunu devam ediyor. Suriye'deki YPG'ye destek sorunu devam ediyor. S-400'ler nedeniyle CAATSA uygulandı.
-ABD ile S-400 çalışma grubu kuruldu.
-Rusya ile ilişkilerimiz olumlu bir şekilde yürüyor.
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