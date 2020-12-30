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Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş sözler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2020'de yaşananları bir basın toplantısı ile değerlendirdi.

Güncel / 30 Aralık 2020 Çarşamba 11:16
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş sözler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2020'de yaşananları bir basın toplantısı ile değerlendirdi.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;

'- 2020'de de önceliğimiz diplomasi oldu, ama tıkandığı yerde sahaya indik, tekrar diyaloğun ve diplomasinin önünü açtık.

- AB ile 2020'deki ilişkilerimiz inişli çıkışlı oldu. AB üyesi olmasak bile biz Avrupa'nın bir parçasıyız. Seneye AB ile ilişkilerimizin daha pozitif ortamda yürütülmesi için biz hazırız. AB'nin de hazır olmasını bekliyoruz.

- Doğu Akdeniz'de bize rağmen bir şey yapılamayacağını herkese gösterdik. Ne yapabileceğimizi dost da düşman da gördü.

- ABD ile FETÖ sorunu devam ediyor. Suriye'deki YPG'ye destek sorunu devam ediyor. S-400'ler nedeniyle CAATSA uygulandı.

-ABD ile S-400 çalışma grubu kuruldu.

-Rusya ile ilişkilerimiz olumlu bir şekilde yürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Mevlüt ÇavuşoğluSuriye

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