Aylin Sözer'in katili Kemal Ayyıldız tutuklandı!

İstanbul Maltepe'de üniversite öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer'in vahşice katledilmesi gündemdeki yerini koruyor.



Katil zanlısı Kemal Ayyıldız'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Gayrettepe'deki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarılan zanlı, güvenlik önlemleri altında Anadolu Adliyesine getirildi.



Burada savcıya ifade veren Ayyıldız, 'canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.



CİNAYET ÖNCESİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI



Sözer'in katili Kemal Ayyıldız'ın cinayet öncesi görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde 32 yaşındaki Kemal Ayyıldız 'ın saat 08.48 sıralarında binaya geldiği görülüyor. Yalpalayarak yürüyen Ayyıldız daha sonra binaya giriyor.



Dün meydana gelen olayda inşaat işçisi olduğu öğrenilen Ayyıldız, Aylin Sözer'i boğazını keserek öldürdükten sonra evini ateşe vermişti.



Saat 13.00 sıralarında polis tarafından binadan çıkarılan Kemal Ayyıldız'ın üzerinden Sözer'e ait ziynet eşyaları çıkmıştı.



İlk ifadesinde Aylin Sözer ile 10 yıldır tanıştıklarını ve ilişkileri olduğunu söyleyen Ayyıldız cinayet günü Aylin Sözer ile konuşarak evine geldiğini söyledi.



Evli ve 3 çocuk babası olduğu iddia edilen Ayyıldız'ın, Aylin Sözer'le 2009 yılında internet üzerinden tanıştığını, tanıştıklarında Aylin Sözer'in Amerika'da olduğunu, iki yıl boyunca sadece internet üzerinden telefonla konuştuklarını söylediği belirtildi.



Zanlı, Aylin Sözer'le ilk defa 2011 yılında İstanbul'da yüzyüze görüştüklerini anlatarak 'Bir kaç ay görüştükten sonra aramıza bir soğukluk girdi. 2014 yılına kadar hiç görüşmedik. Daha sonra tekrar görüştük. 2015 yılı ile 2018 yılı arasında yine hiç görüşmedik. 2019 yılı Kasım ayından beri sık sık görüşmeye başladık. Kız kardeşi ve oğlu beni tanıyordu' dedi.



CİNAYETİ KISKANÇLIK YÜZÜNDEN İŞLEDİĞİNİ İDDİA ETTİ



Aralarında kıskançlık yüzünden tartışma çıktığı iddiasında bulunan Kemal A. “Aramızda kavga çıktı. Bıçağı rastgele salladım. Boğazına geldi. Kanlar içinde yere düştü' iddiasında bulundu.



Uyuşturucununda etkisiyle şoka girdiğini bu nedenle evden çıkamadığını anlatan Kemal A'nın., 'Kapı çalınca panikledim. Evi uyuşturucu için yanımda getirdiğim yanıcı maddelerle ateşe verdim. Kendimi öldürecektim ama beceremedim. Bunun üzerine polislere kendimi vurdurmaya çalıştım. Bu nedenle onlara doğal gaz borusunu kesip ateşe vererek saldırdım' dediği öğrenildi.







KARDEŞİNİN HESABINA 260 BİN LİRA GÖNDERMEYE ÇALIŞMIŞ



Şüphelinin saat 10.30 sıralarında Aylin Sözer'in banka hesabına girerek internet üzerinden kardeşinin hesabına 260 bin lira göndermeye çalıştığı tespit edildi. Ancak bankanın EFT'nin yüklü olması sebebiyle telefonla Aylin Sözer'i aradığı, ulaşamayınca EFT talimatını askıya aldığı öğrenildi.



Şüphelinin ayrıca Aylin Sözer'in telefonundan bir öğrencisine mesaj atarak 'Sana EFT yapacağım. Bu parayı euroya çevirip sana söylediğim kişiye teslim edersin' diye yazdığı belirlendi.



Ancak Aylin Sözer'in öğrencisinin 'Hocam ben bu talimatı sizin sesinizi duymadan yapmam' diye mesaj attığı ardından Aylin Sözer'in telefonunu aradığı ulaşamayınca alt katta oturan kız kardeşine durum hakkında bilgi verdiği öğrenildi.



BİR YIL ÖNCE SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ



Evli ve iki çocuğu olan zanlının Delbe olan soyadını da bir yıl önce Ayyıldız olarak değiştirdiği öğrenildi.



'EN AĞIR CEZAYI ALMALARINI BEKLİYORUZ'



Vahşi cinayete toplumun her kesiminden tepkiler geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Her kadın cinayeti, kalbimizde yeni yaralar açıyor. Kadınlarımızı katleden canilerin en ağır cezayı almalarını bekliyoruz. Yitirdiğimiz tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum' ifadelerini kullandı.