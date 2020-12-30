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Afşin Yurdakul, Aylin Sözer cinayetine tepki gösterirken ağladı!

Habertürk ekranlarının sevilen spikerlerinden Afşin Yurdakul, Aylin Sözer cinayetiyle ilgili kamuoyuna tepki gösterdi. Yurdakul'un konuşurken ağlaması dikkatlerden kaçmadı.

Güncel / 30 Aralık 2020 Çarşamba 17:05
Afşin Yurdakul, Aylin Sözer cinayetine tepki gösterirken ağladı!

Yakılarak öldürülen öğretim görevlisi Aylin Sözer cinayetine, tepkiler dinmek bilmiyor.

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran bu vahşi olayın ardından kadın cinayetlerinin nedenleri ve sonuçları araştırılmaya devam ediyor.

Son olarak Habertürk ekranlarında yayınlanan HT 360 programında sunucu Afşin Yurdakul, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'yü konuk etti.

Yurdakul, Canan Güllü'nün canlı yayından ayrılmasının ardından yaşanan kadın cinayetleriyle ilgili tepki gösterdi.

Konuşmaya başladığı ağlaması dikkatlerden kaçmayan Yurdakul, 'Rica etsem bir göz teması kurabilir miyiz karar vericilerimizle' diyerek rejiden kamerayı gözlerine yaklaştırmasını istedi.

'360'dan bir çağrımız var' cümlesiyle tepkisini dile getiren Afşin Yurdakul, yetkililere seslendi.

Türkiye'de kadın cinayetlerinin artık bir son bulması gerektiğini belirten Yurdakul, 'Artık kanuna, yönetmeliğe koyduğumuzu uygulayalım.' dedi.

Türkiye'nin kadın cinayetlerini bitirecek gücü olduğunu da ifade eden Yurdakul, konuşmasına şöyle devam etti.

'Bu stüdyodan bu kameradan bütün seçilmiş vekillerimizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli karar verici mekanizmalarında olan bütün yetkililerin gözlerinin içine bakarak iletmek istediğimiz bir çağrımız var.

Artık duygusal konuşmalar zamanı olmasın Türkiye'de, artık sosyal medyadan tepki gösterip sonra unutup gittiğimiz zamanlar olmasın. Artık kanuna, yönetmeliğe koyduğumuzu uygulayım.

Kadın cinayetlerini bitirecek güç Türkiye Cumhuriye'nin elinde var. Eğer elimizi hep beraber taşın altına koyarsak var.

O yüzden 360'dan çağrımız şu, 2021 ağıt değil, eylem yılı olsun. Eyleme geçme yılı olsun, harekete geçme yılı olsun.

Sorunun etrafında dolaşanlar değil, sorunu çözenler olarak tarihe geçmek bizim elimizde, sizin elinizde, hepimizin elinde.

Eğer toplum olarak her giden canın vebalini biz hissediyorsak, bir kez daha boğazımızda bir yumruyla bir kadını bir insanı uğurlamak istemiyorsak...'

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