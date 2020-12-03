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İBB, İstanbulkart’a yüzde 67 zam yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tek kullanımlık toplu taşıma kartlarına yaklaşık yüzde 67 zam yaptı. 6 TL olan kartlar 10 TL'ye çıktı.

Ekonomi / 03 Aralık 2020 Perşembe 09:36
İBB, İstanbulkart’a yüzde 67 zam yaptı

Seçim döneminde İstanbul'da ulaşımı sorun olmaktan çıkararak, rahat, konforlu ve ucuz yolculuk vaadinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, tek kullanımlık ulaşım kartlarına yüzde 67'lik zam yaptı. Daha önce 6 TL olan tek kullanımlık biletler 10 TL'ye yükseltildi. İBB geçen şubat ayında otobüslere yüzde 35, metrobüse yüzde 79, Şehir Hatları Adalar ve Bostancı ücret tariflerine yüzde 100, mavi kart indirimli öğrenci kartlarına ise yüzde 25 zam yapmıştı. Metrobüste ayrıca ilk 3 durakta alınmayan ücretler de revize edilerek ücretlendirilmiş ve 1 durak 2.50 lira, 3 durak ise 3.50 lira olarak belirlenmişti.

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