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CHP teşkilatlarından Kaftancıoğlu'na sert tepki!

CHP ilçe teşkilatında yaşanan taciz ve tecavüz olaylarına her ne kadar parti yönetimi sessiz kalsa da ilçe teşkilatlarından tepkiler gelmeye başladı. Esenler Eski ilçe başkan yardımcısı Hüseyin Koç, sahibi olduğu gazeteden yaşanan skandallara sessiz kalan Canan Kaftancıoğlu'na böyle seslendi...

Güncel / 03 Aralık 2020 Perşembe 16:38
CHP teşkilatlarından Kaftancıoğlu'na sert tepki!

Esenler'de yaşanan kirliliklere maruz kalan parti üyeleriniz ifade vermeye hazır olduklarını o dönemde söylemelerine rağmen duyarsızlık gösteren il başkanı, il yöneticileri ve YDK Başkanı gereğini yapmadıkları gibi bu bilgilere sahip olduğum için beni partimden uzaklaştırmak için değişik yollara baş vurdular. Yaptığım mücadele ve yaşadıklarım beni yordu, partimin bugünkü yönetenlerinden tiksindiğim için kendi isteğimle İlçe seçim kuruluna istifamı verdim.

Bakın sayın il başkanı birilerine şov yapıyorsun diyor, kendileri bıraksın birilerine laf yetiştirmeyi de bu çocuklara yapılanların, hesabı verilemeyecek kirliliklerin hesabını sorsun. İl başkanının kendisine küfür yapan ilçe başkanını plaketle ödüllendirdiğine şahit olduğum için bu hesabı soramaz. Kendisinin solcu olduğunu söylemesi CHP'yi kirlettiği gibi solu da kirletiyor. Ben söylediklerimin sonuna kadar arkasındayım, kendilerine verdiğim dilekçeler, yaptığım yazışmalar ortada” dedi.

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