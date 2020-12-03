CHP teşkilatlarından Kaftancıoğlu'na sert tepki!

Esenler'de yaşanan kirliliklere maruz kalan parti üyeleriniz ifade vermeye hazır olduklarını o dönemde söylemelerine rağmen duyarsızlık gösteren il başkanı, il yöneticileri ve YDK Başkanı gereğini yapmadıkları gibi bu bilgilere sahip olduğum için beni partimden uzaklaştırmak için değişik yollara baş vurdular. Yaptığım mücadele ve yaşadıklarım beni yordu, partimin bugünkü yönetenlerinden tiksindiğim için kendi isteğimle İlçe seçim kuruluna istifamı verdim.



Bakın sayın il başkanı birilerine şov yapıyorsun diyor, kendileri bıraksın birilerine laf yetiştirmeyi de bu çocuklara yapılanların, hesabı verilemeyecek kirliliklerin hesabını sorsun. İl başkanının kendisine küfür yapan ilçe başkanını plaketle ödüllendirdiğine şahit olduğum için bu hesabı soramaz. Kendisinin solcu olduğunu söylemesi CHP'yi kirlettiği gibi solu da kirletiyor. Ben söylediklerimin sonuna kadar arkasındayım, kendilerine verdiğim dilekçeler, yaptığım yazışmalar ortada” dedi.