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CHP'li başkan delil karartmış! İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamıştı...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğrafını çekerken yakalanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın delil kararttığı ortaya çıktı.

Güncel / 03 Aralık 2020 Perşembe 10:56
CHP'li başkan delil karartmış! İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamıştı...

Suat Özçağdaş'ın; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim ettiği iki telefonun adli bilişim incelemesi yapıldı. Özçağdaş'ın, savcılığa teslim ettiği telefon cihazından birinden yazışmaları silip verdiği öğrenildi. Özçağdaş'ın, savcılığa teslim ettiği diğer telefonunun olay günü Ümraniye'de sinyal veren başka bir telefon cihazı olduğu tespit edildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğrafını çekerken yakalanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın delil kararttığı ortaya çıktı.

ÖZÇAĞDAŞ, TELEFON CİHAZLARINDAN BİRİNİ SAVCILIĞA SİLİP VERMİŞ!

Suat Özçağdaş'ın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim ettiği iki telefonun adli bilişim incelemesi yapıldı. Özçağdaş'ın, savcılığa teslim ettiği telefon cihazından birinden yazışmaları silip teslim ettiği tespit edildi. Özçağdaş'ın, savcılığa teslim ettiği diğer telefonunun da olay günü Ümraniye'de sinyal veren başka bir telefon cihazı olduğu öğrenildi.

DELİLLERİ Mİ KARARTTI?

Suat Özçağdaş'ın; delilleri sakladığı, savcılığa bilerek yanlış telefon verdiği ve böylece olayın öncesindeki yazışmaları ve sonrasını delilleri saklama ve karartma yaparak gizlediği ifade ediliyor.

ÖZÇAĞDAŞ: CHP İSTANBUL İL BAŞKANI CANAN KAFTANCIOĞLU GÖNDERDI

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, 21 Nisan 2020 tarihinde Fahrettin Altun'un evine kendisini CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gönderdiğini belirterek, 'Ben ilçe başkanıyım benim bir il başkanım var. İl başkanım bana demiş ki oraya git bak. Gittim, baktım; bir inşaat yok fotoğrafı da kendisine gönderdim' demişti.

Öte yandan, Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle Suat Özçağdaş hakkında 'özel hayatını gizliliğini ihlal etme' suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğrafının çekilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında verilen takipsizlik kararı, Altun'un avukatının itirazı üzerine kaldırılmıştı.

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