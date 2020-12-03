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Bu acıya yürek dayanmaz! Aynı aileden 3 kişi...!!!

Bartın'dan gelen son dakika haberi yürekleri dağladı. 10 gün içerisinde Alim Yücetaş (76) ile oğulları Mustafa Yücetaş (56) ve Muhammet Yücetaş (50) coronavirüs nedeniyle yaşamlarını yitirdi. Muhammet Yücetaş’ın oğlu maden işçisi Emre Yücetaş (20), "Bu virüs herkese bulaşabilir. Bugün bize yarın size olabiliyor. Herkesin dikkatli olmasını istiyorum” dedi.

Güncel / 03 Aralık 2020 Perşembe 18:04
Bu acıya yürek dayanmaz! Aynı aileden 3 kişi...!!!

Bartın'ın Yanaz köyünde yaşayan Alim Yücetaş 11 Kasım tarihinde rahatsızlanarak, Bartın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Alim Yücetaş, 23 Kasım günü yaşamını yitirerek köydeki mezarlıkta toprağa verildi. Almanya'da yaşayan oğlu Mustafa Yücetaş da Almanya'da koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Mustafa Yücetaş, önceki gün babasının yanında toprağa verildi. Babası Ali Yücetaş ile birlikte yaşayan Muhammet Yücetaş ise koronavirüs nedeniyle 12 Kasım günü hastanede tedaviye alındı. Muhammet Yücetaş da bugün sabah saatlerinde yaşam savaşını kaybetti. Muhammet Yücetaş, ağabeyi ve babasının yanına defnedildi.

EMRE YÜCETAŞ: DİKKATLİ OLUN

Muhammet Yücetaş'ın oğlu maden işçisi Emre Yücetaş (20), "Önce dedemi sonra amcamı şimdi de babamı kaybettim. Herkes dikkatli olsun. Tabi biz bu pandemi başından beri çok dikkatli davranıyorduk. Ama şimdi anladık ki daha dikkatli olmamız gerekiyormuş, bu virüs herkese bulaşabilir. Bugün bize yarın size olabiliyor. Herkesin dikkatli olmasını istiyorum" dedi.

Almanya

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