Başkan Erdoğan, video mesaj yöntemiyle BM Genel Kurulu Kovid-19’la Mücadele Özel Oturumu'na katılıyor

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



Covid-19 hastalığının bir süre daha bizimle olacağının farkındayız. Nitekim, son haftalarda dünya genelinde vaka, hasta ve vefat sayılarında yaşanan tırmanış, bu gerçeği hepimize hatırlatmaktadır. Bu süreçte sadece salgınla değil, aynı zamanda artan İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı ve ırkçılıkla da mücadele edilmesi gerekiyor.



'Salgının ilk gününden bu yana uluslararası iş birliğine gittik.



Uluslararası toplum, 21'inci yüzyılın en büyük küresel imtihanıyla karşı karşıyadır.



Bu zorlu dönemi aşabilmenin anahtarı, uluslararası iş birliği ve küresel dayanışmadır.



Dünya aşı üretimi kapsamında gelen haberlere ümit bağlamıştır.



Aşı çalışmalarında önemli bir başarıya imza atan oturuma da çevrimiçi iştirak eden BionTech kurucuları Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'yi huzurlarınızda şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum.



Uluslararası toplum 21. yüzyılın en büyük küresel imtihanıyla karşı karşıya. Hastalığın bir süre daha bizimle olacağının farkındayız.



Bu zorlu dönemi aşabilmenin anahtarı, uluslararası iş birliği ve küresel dayanışmadır.'



