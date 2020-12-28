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Yavaş ekmeğe zam yaptı!

Ankara'da halk ekmeğe zam geldi. Hizmete gelince elini korkak alıştıran Mansur Yavaş ve yönetimin konu zam olunca gaza basması dikkatlerden kaçmadı.

Güncel / 28 Aralık 2020 Pazartesi 23:46
Yavaş ekmeğe zam yaptı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ve Un Fabrikası AŞ Genel Müdürlüğünden, 4 Ocak 2021 itibarıyla 1 lira olan ekmeğin perakende satış fiyatının 1 lira 25 kuruş olarak
belirlendiği bildirildi. Hizmete gelince elini korkak alıştıran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın söz konusu zam olunca gaza basması dikkatlerden kaçmadı. 

Seçim öncesi verdiği hiç bir sözü tutmayan Yavaş ve yönetici kadrosu Ankaralı'yı mağdur etmeye devam ediyor. Ankara'ya elle tutulur hiç bir hizmet yapmayan Yavaş'ın arka arkaya verdiği zam kararları ise vatandaşı isyan ettirdi. 

SUDA İNDİRİM DEMİŞTİ ZAM YAPTI!

Ekmeğe yapılan zam Yavaş'ın seçim öncesi verdiği su sözünü hatırlattı. Seçimden önce suda indirim yapacağını söyleyen Yavaş, su faturaları vatandaşın en büyük derdi oldu. 

TOPLU TAŞIMAYA ZAM!

31 Mart yerel seçimleri öncesi başkent halkına pek çok konuda ucuz hizmet sözü veren CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, vaadinin tam aksini yapmaya devam etmişti.  Toplu ulaşım ücretlerine yapılan zammın ardından, taksi tarifelerine de zam yapılmıştı. 4 lira olan taksimetre açılış ücreti 4 lira 60 kuruşa çıkarıldı. Kilometre başı fiyatlar ise 3 liradan 3 lira 40 kuruşa çıkarılmıştı.

VATANDAŞIN TEPKİSİ BÜYÜK!

Öte yandan vatandaşlarda ABB'nin yaptığı zamlara adeta isyan ediyor. 

Mansur Yavaş

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