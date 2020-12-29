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Penguen’in eski yazarı Serkan Yılmaz'dan ata işkence! Görüntüler büyük tepki çekti...

Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi’ne bağlı Küçükkuyu Beldesi’nde sahiplendiği yılki atına tokat atıp, dayakla terbiye ettiği görüntüleri sosyal medyaya yansıyan eski Penguen Dergisi yazarı ve çizeri, ünlü tiyatro oyuncusu Serkan Yılmaz Jandarma tarafından gözaltına alındı. Komedyene idari para cezası uygulanırken, at ise sahibine iade edildi.

Güncel / 29 Aralık 2020 Salı 15:32
Penguen’in eski yazarı Serkan Yılmaz'dan ata işkence! Görüntüler büyük tepki çekti...

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'ne bağlı Küçükkuyu Beldesi'nde bulunan bir çiftlikte evcilleştirmeye çalıştığı yılki atına sürekli tokat atarak eziyet eden Penguen Dergisi yazar çizeri ünlü tiyatro oyuncusu Serkan Yılmaz'ın görüntülerinin sosyal medyaya düşmesiyle hayvan severler harekete geçti. Hayvan severler durumu sosyal medya hesaplarından paylaşarak olaya tepki gösterirken, görüntüleri izleyen Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, ata el koyarak, Serkan Yılmaz'ı gözaltına aldı.

İHBAR YAĞDI

Küçükkuyu İlçesi'nde bir şahsın hayvanlara kötü davrandığı ve işkence yaptığı yönündeki ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) timi ve Ayvacık İlçe Jandarma Timleri Serkan Yılmaz'ın sosyal medya hesaplarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede Serkan Yılmaz'ın başkasına ait bir atı evcilleştirmek istediği sırada kötü davrandığı ve eziyet ettiği belirlendi. Serkan Yılmaz'ın kapanan Penguen Dergisi'nin yazar çizer kadrosunda 10 yıldır görev yaptığı, derginin kapanmasıyla Ayvacık İlçesi'ne yerleştiği ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin tespit edilmesinin ardından harekete geçen Jandarma timleri tiyatro oyuncusu Serkan Yılmaz'ı çiftliğinde gözaltına aldı. Serkan Yılmaz'a Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14'üncü Maddesi gereğince idari işlem başlatılırken at ise asıl sahibine teslim edildi.

ÖZÜR DİLEDİ

Görüntülerin sosyal medya hesaplarının yansımasının ardından çok pişman olduğunu ve görüntülerine inanamadığını belirten Serkan Yılmaz , atı ile farklı görüntülerini paylaşarak aslında ciddi bir hayvan sever olduğunu iddia etti. Atla arasının çok iyi olduğunu söyleyen Serkan Yılmaz ' Aylarca ata çok güzel bir şekilde, çok güzel bir ortamda baktım. At yılki atı değildir. Annesi babası olan çiftlik atıdır. Derisi güzel olsun diye ballı havuçla beslenen bir hayvan. Ata gem bil takmadık. Görüntüler için çok pişmanım. Büyük bir hata yaptım' dedi.

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