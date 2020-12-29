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Heyecanlandıran paylaşım! İlk kez görücüye çıktı!

Türkiye'nin ilk Milli SİHA'larını yapan BAYKAR'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Paylaşımda Akıncı TİHA'nın yeni motoru ortaya çıktı. Türkiye son dönemde savunma sanayiindeki yatırımları ve ürettikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Güncel / 29 Aralık 2020 Salı 23:49
Heyecanlandıran paylaşım! İlk kez görücüye çıktı!

BAYKAR'ın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, Türkiye'nin gururu Akıncı TİHA'nın motoru yer alıken, ''Herkes güç vermeye hazır mı?'' denildi.

Akıncı bir savaş uçağındaki kabiliyete sahip

Silahlı ve Silahsız İHA filosunu her geçen gün güçlendiren Türkiye'ye yeni bir sınıf SİHA daha katılıcak, Baykar tarafından geliştirilen Akıncı SİHA yaklaşık 5 ton ağırlığında ve 900 kg yük taşıyabilen Akıncı akıllı füze ve bombaları taşıyacak kabiliyette.



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