Heyecanlandıran paylaşım! İlk kez görücüye çıktı!

BAYKAR'ın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, Türkiye'nin gururu Akıncı TİHA'nın motoru yer alıken, ''Herkes güç vermeye hazır mı?'' denildi.



Akıncı bir savaş uçağındaki kabiliyete sahip



Silahlı ve Silahsız İHA filosunu her geçen gün güçlendiren Türkiye'ye yeni bir sınıf SİHA daha katılıcak, Baykar tarafından geliştirilen Akıncı SİHA yaklaşık 5 ton ağırlığında ve 900 kg yük taşıyabilen Akıncı akıllı füze ve bombaları taşıyacak kabiliyette.







