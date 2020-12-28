Samsung'tan büyük hamle! Apple'a rakip olacak!

Samsung'un Tile benzeri bir akıllı nesne izleyici üzerinde çalıştığı artık bir sır değil. Apple'ın AirTag olarak yer almayı planladığı pazarda, Samsung da Galaxy Smart Tag nesne izleyicisi ile bulunmayı düşünüyor. Önümüzdeki ay tanıtılması beklenen Galaxy Smart Tag'in renkleri, özellikleri ve fiyatı da şimdiden sızmış durumda.



Siyah ve beyaz renklerle geleceği sızan Galaxy Smart Tag, minimalist tasarıma sahip olacak. Yuvarlatılmış kenarları olan ve üzerinde de bir buton bulunduran bu minik cihaz, dahili yerleşik zil içerecek. Köşeye doğru bir kordon deliği de bulunan cihaz, akıllı telefona bağlı olacak ve bu şekilde etkinleştirilerek izi sürülebilecek.



Galaxy Smart Tag'de Bluetooth 5.1 (LE ile) özelliği yer alacak ve SmartThings Find yazılımı ile uyumlu olacak. Galaxy Smart Tag'in fiyatının ise 15 Euro olacağı söyleniyor.