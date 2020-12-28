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Muharrem İnce: CHP haftalık skandallarını 3 günde bire düşürdü!

CHP’de yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle partiden ayrılan Muharrem İnce, “Memleket Hareketi” adı altında ziyaret ettiği Düzce’de flaş açıklamalarda bulundu. İnce partideki taciz skandallarının üstüne bir de Pınar Gültekin iddiasının ortaya çıkması ile ilgili "Ben haftalık skandallar eksik olmuyor demiştim ama 3 günde bire düşürdü arkadaşlar. Allah selamet versin" ifadelerini kullandı.

Güncel / 28 Aralık 2020 Pazartesi 15:32
Muharrem İnce: CHP haftalık skandallarını 3 günde bire düşürdü!

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, 'Bin Günde Memleket Hareketi' programı kapsamında gittiği Düzce'de, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'MUHALEFETİN İKTİDAR OLMAK GİBİ BİR DERDİ YOK'
Düzce'deki temaslarında CHP'ye eleştirisini sürdüren İnce, 'Muhalefet halinden memnun, iktidar olmak gibi bir derdi yok. Muhalefetin de öz güven eksikliği var. Kendine güvenmeyip dostlarla birlikte iktidara gelinmez. Önce kendine güvenerek yola çıkacaksın. Bizim hedefimiz 50 artı 1 almak. 50 artı 1 hedefleyerek yola çıkacağız' dedi

'SKANDALLARI 3 GÜNDE BİRE DÜŞÜRDÜLER'
İnce, CHP'nin son dönemde taciz iddialarıyla gündeme gelmesi ve Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi olayının ardından CHP'li bir milletvekilinin baba Sıddık Gültekin'i telefonla arayarak 'davadan vazgeç' dediği iddialarının sorulması üzerine ise 'Ben haftalık skandallar eksik olmuyor demiştim ama 3 günde bire düşürdü arkadaşlar. Allah selamet versin' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?
Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, ismini vermediği CHP Muğla Milletvekili'nin Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'i arayarak davadan vazgeçmesi talebinde bulunduğunu yazmıştı.

CHP Muğla milletvekilleri de, konuyla ilgili ortak açıklama yapacaklarını duyurmuştu.

Ailenin avukatı Rezzan Epözdemir, iddiaları doğrulayarak baba Sıddık Gültekin'in 4 Ocak'taki duruşmanın ardından kendisini arayan CHP'li milletvekili ismini açıklayacağını söyledi.

MilletvekiliMuharrem İnce

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