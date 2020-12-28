Maskeler hayatımızdan ne zaman çıkacak?

Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs pandemisi sürerken aşı çalışmalarında da son aşamaya geldi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul Kovid-19 salgını ve aşı çalışmalarıyla ilgili soruları cevapladı.



HANGİ AŞI DAHA GÜVENLİ?



Hürriyet'in haberine göre "Hangi aşı daha güvenli?" tartışmaları hakkında konuşan Prof. Bülent Ertuğrul, "Hangi aşı ilk olarak benim önüme gelirse onu olacağım. Çünkü risk altındayım ve o nedenle hemen bu aşıyı olarak en azından kendimi bağışık haline getireceğim" ifadelerini kullandı.



AŞI NE KADAR ETKİLİ OLACAK?



"2021'in de aşı çalışmalarıyla geçeceğini söyleyebiliriz" diyen Prof. Ertuğrul, "Bu aşı çalışmalarıyla Kovid-19'u sınırlı bir hastalık haline getirebiliriz ancak bu durum virüsten korunmak için maske ve sosyal mesafe kurallarını dışarda bırakacağımız anlamına gelmiyor" dedi.



MASKELER NE ZAMAN ÇIKACAK?



Milyonlarca kişinin yanıt beklediği "Maskeler ne zaman çıkacak?" sorusuna da değinen Prof. Bülent Ertuğrul, "Yaza doğru rahatlayacağımızı sanıyorum ama maskeleri çıkartmak içini yaz da erken olabilir" dedi.



DSÖ'DEN DİKKAT ÇEKEN SALGIN AÇIKLAMASI



Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, koronavirüs krizinin son salgın olmayacağını ve insan sağlığını iyileştirme girişimlerinin iklim değişikliği ile mücadele edilmeden "başarısız" olacağını ifade etti.



Ayrıca, pazar günü ilk Uluslararası Salgın Hazırlık Günü münasebetiyle yayınladığı bir video mesajında, salgınları durdurmak için nakit para akıtmak, ancak bir sonraki hazırlık için hiçbir şey yapmamak şeklindeki "tehlikeli derecede dar görüşlü" faaliyetleri kınadı.



DSÖ başkanı, koronavirüs salgınından ders alma zamanının geldiğini söyledi ve "Çok uzun zamandır dünya bir panik ve ihmal döngüsü içinde işlemektedir" dedi.



"Bir salgına para akıtıyoruz ve bittiğinde, onu unutuyoruz ve bir sonrakini önlemek için hiçbir şey yapmıyoruz. Bu tehlikeli bir şekilde dar görüşlü ve açıkçası anlaşılması zor bir tutum." ifadelerini kullandı.



"Küresel Hazırlık İzleme Kurulu'nun, koronavirüs salgınının patlak vermesinden birkaç ay önce yayınlanan, sağlıkla ilgili acil durumlara dünyanın hazır olup olmadığına dair Eylül 2019'daki yıllık raporunda, gezegenin salgınlar için üzücü bir şekilde hazırlıksız olduğunu söyleniyordu. Ne yazık ki bu rapor dikkate alınmadı." diye ekledi.



Tedros, "Tarih bize bunun son salgın olmayacağını ve salgınların hayatın bir gerçeği olduğunu söylüyor." dedi.



Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

"İnsan sağlığını iyileştirmeye yönelik her türlü çaba, insanlar ve hayvanlar arasındaki ilişkiye ve dünyamızı daha az yaşanabilir kılan iklim değişikliğinin varoluşsal tehdidine değinmediği sürece başarısız olmaya mahkumdur" dedi.



Tedros ayrıca, "Geçtiğimiz 12 ayda dünyamız alt üst oldu. Salgının etkileri hastalığın çok ötesine geçerek toplumlar ve ekonomiler için geniş kapsamlı yıkıcı etkiler yarattı." ifadelerini kullandı.



Daha önce Etiyopya'da sağlık bakanlığı yapmış olan Tedros, 2019'da yapılan uyarılar göz önüne alındığında koronavirüs krizinin "sürpriz olmaması gerektiğini" söyledi.



"Hepimiz salgının bize öğrettiği dersleri öğrenmeliyiz." dedi.edros, tüm ülkelerin her türlü acil durumu önlemek, tespit etmek ve azaltmak için hazırlık kapasitelerine yatırım yapması gerektiğini söyledi ve daha güçlü birinci basamak sağlık hizmeti sağlanması çağrısında bulundu.



BM sağlık kuruluşu başkanı, halk sağlığına yapılan yatırımlarla "çocuklarımızın ve onların çocuklarının daha güvenli, daha dirençli ve daha sürdürülebilir bir dünya miras almasını sağlayabiliriz" dedi.