Koronavirüs salgınını haber yapan Çinli gazeteciye hapis cezası

Çin Şangay Mahkemesi, 37 yaşındaki gazeteci Zhang Zhan'ı 'rahatsızlık yaratarak kamu düzenini bozmaya neden olmak' iddiasından suçlu bularak dört yıl hapsine hükmettiğini duyurdu.

Savcılığın iddianamesine göre Zhan, salgın hakkında bağımsız olarak haber yapmak için 2020'nin Şubat ayında Vuhan'a giderek 'WeChat, Twitter ve YouTube gibi platformlar aracılığıyla metin, video ve diğer medya yoluyla yanlış bilgiler' gönderdi.

Çinli gazeteci ayrıca, yabancı medya kuruluşlarıyla röportajları kabul etmek ve Vuhan'daki virüs hakkında haberleri 'kötü niyetle yaymak' ile suçlandı.

MAYIS AYINDA GÖZALTINA ALINDI

Zhang Zhan, 14 Mayıs'ta Vuhan'da kayboldu ve bir gün sonra 640 kilometre uzaklıktaki Şanghay'da polis tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Aynı zamanda eski avukat olan 37 yaşındaki Zhang Zhan'ın aylardır açlık grevinde olduğu ifade edilirken, Zhan'ın avukatları sağlığının kötüye gittiğini ifade etti.

Zhang gibi 3 gazeteci de Vuhan hakkında haber yaptığı için sorun yaşıyor.