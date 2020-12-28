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İmamoğlu'nun ilgisizliği boğazı çöplüğe döndürdü!

İBB'nin sorumluluk alanlarında denetleme yapmaması İstanbul'da çöp dağlarının oluşmasına neden oldu. Çatalca Ormanlarında ortaya çıkan görüntüler sonrasında benzer görüntüler İstanbul Boğazı'nda da kaydedildi. CHP'li yönetimin idaresindeki kentte çöpler yüzmeye başladı.

Güncel / 28 Aralık 2020 Pazartesi 20:46
İmamoğlu'nun ilgisizliği boğazı çöplüğe döndürdü!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) masraflı olarak gördüğü için çalıştırmadığı Deniz Yüzeyi Temizleme Tekneleri nedeniyle İstanbul Boğazı'nda çöpler yüzmeye başladı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazı'ndaki marinaların işletmesi ve kontrolü İBB'nin sorumluluğunda olmasına rağmen 1 buçuk yıldır düzenli olarak bu denetimlerin yapılmadığı iddia edildi.

İBB marinaları İSPARK mantığı ile kiralarken ayrıca marinada yatların sintinesini de Deniz Hizmetleri Müdürlüğü vasıtasıyla İSTAÇ üzerinden toplaması gerekiyor.

Yapılan denetimlerde de kaçak olarak sintesini Boğaz'a bırakanların tespit edilip ceza yazılması gerekiyor. Bunun yanında İBB iştiraki İSTAÇ da deniz yüzeyinde biriken çöpleri tekneleri aracılığı ile düzenli olarak toplaması gerekiyor.

Ancak İBB sorumluluk alanlarında denetim ve toplama işlemlerini yapmadığı için yatlar özellikle gece saatlerinde pisliğini İstanbul Boğazı'na bırakıyor. Bu durum milyonluk yatların çevre kirliliğine sebep olmasına neden oluyor.




Sorumsuzca denize atılan çöpler en son Kuruçeşme-Bebek hattındaki yatların yanında çöp adacıkları oluşmasına sebep olurken bir diğer çirkin görüntü de Çatalca'daki ormanlık alanda ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan ormanlık alanda biriken çöpler havadan görüntülenirken İBB'nin temizlik hizmetlerini 'tasarruf' ve 'masraflı' diyerek yerine getirmemesi de tepkilere neden oluyor.

Alınan bilgiye göre de İBB'nin gerek deniz yüzeyinin gerek ağaçlık alanların gerekse de dere yataklarının kontrolünü ve temizleme yapması gerekirken yönetim tarafından temizlik ve çevre düzeninin masraflı bulunduğu için düzenli yaptırmadığı ve sadece kirlilik görüntüsünün sosyal medyaya yansıması sonrasında gelen tepkilerin üzerini örtmek için göstermelik olarak tekneleri çalıştırdığı öne sürülüyor.

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