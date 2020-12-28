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İBB pandemiye rağmen İstiklal Caddesi'ne oturak yapıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandeminin yaşandığı ve kalabalığından dolayı bulaşı riskini arttıran İstiklal Caddesinde oturma grupları yerleştiriyor.

Güncel / 28 Aralık 2020 Pazartesi 09:38
İBB pandemiye rağmen İstiklal Caddesi'ne oturak yapıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu , Pandeminin yaşandığı ve kalabalığından dolayı bulaşı riskini arttıran İstiklal Caddesinde oturma grupları yerleştiriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından Kısıtlama uygulanan haftasonu Tarihi İstiklal Caddesi'nde oturma alanları yapılmaya başlandı. Tünel'den başlanan çalışmalarla daha önceden yapılan parke taşları delinerek oturma grupları monte ediliyor.

Tarihi dokusu nedeniyle bir çivinin dahi çıkalması uygun görülmeyen İstiklal Caddesi'ne Pandemi döneminde işletmelerde dahi oturulmaması için masa sandelyeler kaldırılırken Caddeye oturma alanlarının yapılması görenleri şaşkına çevirdi.

Odakule ve Tünel Meydanı'nından başlanan oturma alanlarının İstiklal Caddesi boyunca yapılması Beyoğlu İlçe Belediyesi tarafından da tepkiyle karşılandı. İstiklal Caddesindeki kalabalığı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak amacıylma insanların bir araya gelmemesi için tedbirler alınırken İBB'nin Pandemi döneminde insanların oturması için alanlar yapmasının doğru olmadığı kaydedildi.

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