Hakkari'den bir acı haber daha geldi!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, çığ altında kalan askerin cansız bedenine ulaşıldı. Şehit sayısı 2'ye yükseldi.



Şemdinli bölgesinde bulunan Mirgesav üs bölgesinde kar nedeniyle kapalı yolun açılması için çalışma yürüten İstihkam Uzman Çavuş Mehmet Özbent (30), içinde bulunduğu loderin üzerine çığ düşmesi sonucu şehit oldu. Olayda kayıp olan bir askerin bulunması için de çalışmaların yürütülüyordu. Aranan kayıp askerin de cansız bedenine ulaşıldı.



BAKANLIKTAN AÇIKLAMA



Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Bizleri derin acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz' ifadelerine yer verildi.



TÖRENLE UĞURLANDI



Şehit Özbent için ilk tören dün Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlendi. Okunan duanın ardından şehidin naaşı, ailesinin ikamet ettiği İzmir Torbalı'ya gönderilmek üzere helikopterle Yüksekova havaalanına uğurlandı.