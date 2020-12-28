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Düzce'de yasağı delen kişiye İl Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan yerinde cevap

Düzce’de, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 kişiye ceza kesildi. "Benim vergimle maaş alıyorsunuz" diyerek cezaya itiraz eden kişiye ise İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aytaç Tefek'ten yanıt geldi.

Güncel / 28 Aralık 2020 Pazartesi 10:06
Düzce'de yasağı delen kişiye İl Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan yerinde cevap

Düzce’de polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yaptı. Durdurulan araçtaki 3 kişinin izinlerinin olmadığının anlaşılması üzerine polis, tutanak tutmak istedi.

Bu sırada araçtakilerden biri, "Benim vergimle maaş alıyorsunuz. Her zaman vergi veriyorum. Vereyim vergi numarama bak. Ben eski memurum" diyerek polis memurlarının tutanak tutmasına itiraz etti.

İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI'NDAN ŞAHSA 'VERGİ' YANITI
İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aytaç Tefek yaşananlar üzerine, "Kaç para vergi veriyorsun? Vereyim de kurtulayım senden. Al vergini de git. Sen kimin maaşını veriyorsun. Sen benim memuruma hakaret edemezsin" diyerek tepki gösterdi.

Yaşanan tartışma sonrası 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira cezai işlem uygulandı.

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