CHP'de muhalifler Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na kazan kaldırdılar: Taciz ve tecavüzlerle ilgili gereğini yapın!

CHP'nin yönetim biçimi ağır bir şekilde eleştiren 9 Eylül Birliği Platformu, taciz ve tecavüz vakaları üzerinden parti yönetimini yerden yere vurdu. Taciz ile tecavüz iddialarının örtbas edilmemesi gerektiğini belirten 9 Eylül hareketi, parti içindeki yanlışları yüksek sesle söylemeye devam edeceklerini söylediler.



GEREĞİ YAPILMALIDIR

'İtiraz ediyoruz... Benzemeyeceğiz!' diyen 9 Eylül Birliği Platformu'ndan yapılan açıklama şöyle: 'Son zamanlarda gelişen, hepimizi üzen bir takım olaylar üzerine bir değerlendirme yapma zorunluluğunu hissediyoruz. Partimizin kurullarında görev yapan il başkanları, yöneticiler, milletvekilleri diğer kurullarda görevlerde bulunan herkesi samimiyete ve gerçeklerle yüzleşmeye davet ediyoruz. 'Yanlış yapan bizimdir ses çıkarmayalım' anlayışını bir kenara bırakarak; 'mış' gibi yapmadan, doğrudan vazgeçmeden, toplumun ve partimizin değer yargılarına ters düşen kim olursa olsun gereğinin ivedilikle yapılmasını arzu ediyoruz. '



'NASIL OLSA UNUTULUR' ANLAYIŞINI KABUL ETMİYORUZ

Siyasetin karşılıksız bir hizmet alanı olduğunu vurgulayan 9 Eylül Birliği, 'Susmak bize ait olmamalıdır. Siyasetçinin toplumun gelenek ve değer yargılarına aykırı aile kurumuna zarar verici hareketlerini özel hayat olarak kabul etmiyoruz. Bu durumlarda sessizliğe bürünüp, yanlış olduğunu bilerek, nasıl olsa unutulur halının altına süpürelim orada kalsın anlayışını da kabul etmiyoruz. Suçu işleyen veya toplumun değer yargılarına ters davranan kişilerin ister milletvekili, ister il yöneticisi veya sadece parti üyesi dahi olması gereğinin yapılmasını engellememelidir.' ifadelerini kullandı.



9 EYLÜL'CÜLER KİMLER?

CHP'de mevcut yönetime karşı bayrak açan 9 Eylül Birliği Platformu'nun içinde Erhan Bozan, Engin Özkan, Hilmi Yarayıcı, Kadir Öğüt, Çetin Soysal ve Margarit Dikmen gibi eski milletvekilleri, belediye başkanları, il yöneticileri, il delegeleri, belediye meclis üyeleri ve kurultay delegeleri bulunuyor.