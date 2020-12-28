Başkan Erdoğan aşı için tarih verdi!

Yılın son kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan millete seslendi. Bir çok konuda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, aşıların ülkeye geleceği tarihleri de verdi.



Erdoğan konuyla ilgili; 'Salgın döneminde dünyanın geri kalanı gibi ülkemizdeki vatandaşlarımızın da en büyük umudu aşı çalışmalarıdır. Türkiye'nin dünya ile beraber normalleşme sürecini yürütebilmesi için aşı tedarik ve geliştirme çalışmalarının gerisinde kalmamız mümkün değil.



Tüm aşı çalışmalarını yakından takip ediyor, neticelere göre anlaşmaları imzalıyoruz. Yaşanan aksaklıkları aşmak için tüm alternatifleri değerlendiriyoruz. Çin'den sipariş verdiğimiz aşının ilk partilerinin yılbaşından önce Almanya'dan gelecek aşılarını Ocak'ta ulaşacağını umut ediyoruz.



Asıl önemi ve önceliği hem gelenekçi hem yenilikçi yöntemlerle geliştirdiğimiz kendi aşılarımıza veriyoruz. Yüksek teknolojiye dayalı altyapılar, bilim insanlarımızın sayesinde 8 ayrı aşı çalışmasını başarıyla yürütüyoruz. Birinde son aşamaya geçildi. İlgili bakanlıklarımıza, aşı gelişme çalıştırmalarını yakından takip etmeleri hususunda kesin talimat veriyorum. İnşallah en kısa sürede kendi üretimimiz olan birden fazla aşıyı milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız.



UZAKTAN EĞİTİMİN SÜRESİ UZATILDI



Vaka sayısında düzenli düşüşe uygun olarak kısıtlama tedbirlerini dikkatle gözden geçiriyoruz. Vatandaşlarımıza tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmelerini bekliyorum. Gelişmelerin ümitvar olduğunu gördük. Okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz.' ifadelerini kullandı.





