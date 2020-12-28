USD (Alış - Satış) : 7,47 - 7,49 EURO (Alış - Satış) : 9,14 - 9,15

Başkan Erdoğan aşı için tarih verdi!

Başkan Erdoğan Çin aşısı ve Almanya'da üretilen Biontech ve Pfizer aşısının ilk partileri için tarih verdi.

Güncel / 28 Aralık 2020 Pazartesi 18:34
Başkan Erdoğan aşı için tarih verdi!

Yılın son kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan millete seslendi. Bir çok konuda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, aşıların ülkeye geleceği tarihleri de verdi. 

Erdoğan konuyla ilgili; 'Salgın döneminde dünyanın geri kalanı gibi ülkemizdeki vatandaşlarımızın da en büyük umudu aşı çalışmalarıdır. Türkiye'nin dünya ile beraber normalleşme sürecini yürütebilmesi için aşı tedarik ve geliştirme çalışmalarının gerisinde kalmamız mümkün değil.

Tüm aşı çalışmalarını yakından takip ediyor, neticelere göre anlaşmaları imzalıyoruz. Yaşanan aksaklıkları aşmak için tüm alternatifleri değerlendiriyoruz. Çin'den sipariş verdiğimiz aşının ilk partilerinin yılbaşından önce Almanya'dan gelecek aşılarını Ocak'ta ulaşacağını umut ediyoruz.

Asıl önemi ve önceliği hem gelenekçi hem yenilikçi yöntemlerle geliştirdiğimiz kendi aşılarımıza veriyoruz. Yüksek teknolojiye dayalı altyapılar, bilim insanlarımızın sayesinde 8 ayrı aşı çalışmasını başarıyla yürütüyoruz. Birinde son aşamaya geçildi. İlgili bakanlıklarımıza, aşı gelişme çalıştırmalarını yakından takip etmeleri hususunda kesin talimat veriyorum. İnşallah en kısa sürede kendi üretimimiz olan birden fazla aşıyı milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız.

UZAKTAN EĞİTİMİN SÜRESİ UZATILDI

Vaka sayısında düzenli düşüşe uygun olarak kısıtlama tedbirlerini dikkatle gözden geçiriyoruz. Vatandaşlarımıza tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmelerini bekliyorum. Gelişmelerin ümitvar olduğunu gördük. Okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz.' ifadelerini kullandı. 


Almanya

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

NOEL VE YILBAŞI KUTLAMALARININ BİLİNMEYENLERİ

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ARTIK TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAZLAR

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement