Asgari ücretin etkileyeceği diğer ödemeler

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 4. ve son toplantısını bugün yapıldı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıda, milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücret rakamı belirlendi.



İşçi kesimini Türk-İş'in, işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) temsil ettiği toplantıda, 2021'de geçerli olacak asgari ücret rakamı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı.



ASGARİ ÜCRETİN DEĞİŞMESİ NELERİ ETKİLEYECEK

Asgari ücret değiştiğinde Asgari Geçim İndirimi (AGİ), kıdem ihbar tazminatı, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi, işsizlik sigortası, doğum-askerlik-yurt dışı borçlanmaları, Bağ-Kur sigortalısının prim tutarı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, geçici iş görmemezlik ödeneği, bireysel emeklilikte devletin katkı payı da asgari ücret ile birlikte değişecek rakamlardan olacak.



ASGARİ ÜCRETİN DEĞİŞTİRDİĞİ KALEMLER

Asgari ücret yüzde 21 ve net 500 lira artış yapılarak 2 bin 825 lira oldu.



1 Ocak 2021'den itibaren brüt 3 bin 570,50 lira, net 2 bin 825,90 kuruş olarak belirlendi. Bekar ve çocuksuz bir işçi için geçerli olan rakam. 3 bin 313,72 kuruş evli ve çocuklu bir çalışan için belirlenen rakam.



KIDEM TAZMİNATI

Kıdem tazminatı tavanı 7 bin 117.17 liradan 8 bin 651,62 liraya yükseldi.



İŞSİZLİK MAAŞI

İşsizlik maaşı ise ödenen tutara göre değişiklik gösterdi. İşsizlik maaşı 1.168,27 lira alanın maaşı 1.420.14 liraya, 1.389.37 lira alanın maaşı 1.688.91 liraya, 2 bin 336.53 lira alanın maaşı 2 bin 840.28 liraya çıktı.



İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİ

İş görmezlik ödeneğine asgari ücrete yapılan yüzde 21,56 oranında zam geldi.



DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI

Doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 31,39 liradan 38,15 liraya, en yüksek ise 235,44 liradan 286,20 liraya yükseldi.



GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Genel sağlık sigortası (GSS) primi 88,29 liradan 107,32 liraya çıktı.



65 YAŞ ÜSTÜ AYLIĞI

Yaşlılık aylığı 711,5 liradan 864,89 liraya, engellilere ödenen aylık 851,95 liradan 1.035,63 liraya yükseldi.



AGİ ÖDEMESİ

En düşük AGİ 268,162 lira, en yüksek ise 456,12 lira olarak belirlendi.



Bekar 268,162 lira



Evli eşi çalışmayan 321,97 lira



Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 lira



Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 lira



Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 lira



Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,12 lira



Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,12 lira