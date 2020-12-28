28 Aralık'ın koronavirüs tablosu açıklandı!

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 28 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı.







SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA



Bugün tespit edilen 2.816 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Elde ettiğimiz kazanımları muhafaza edebilmek ve salgınla mücadele edebilmek için tedbir ve kısıtlamalara tam uyum şart. Birlikte üstesinden geleceğiz.

