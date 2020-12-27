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Yabancı turiste taksici tepkisi!

Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen kuralların uygulanması için polis ekipleri sıkı denetimlerini sürdürüyor. Son dakika haberine göre Taksim Meydanı'nda bir taksiyi durduran polis, araç içindeki turisti maske takması konusunda uyarınca turistin saldırısına uğradı. Agresif tavırlar sergileyerek polisin üzerine yürüyen turiste çevredeki taksi şoförlerinden biri "Benim polisime nasıl el kaldırıyor" diyerek tepki gösterdi.

Yaşam / 27 Aralık 2020 Pazar 17:39
Yabancı turiste taksici tepkisi!

Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından yabancı turistler ile bazı meslek grupları muaf tutulmuştu. Kısıtlamanın dördüncü haftasının ilk gününde de polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. İstanbul'un farklı noktalarında olduğu gibi Taksim Meydanı'nda da polis ekipleri kurulan uygulama noktalarında yoldan geçen araçları tek tek durdurarak denetim yaptı. Araç sürücülerinin ve yolcularının kısıtlamaya uyup uymadığını denetleyen polis, maske konusunda da uyarılarda bulundu.



KENDİSİNİ UYARAN POLİSE SALDIRDI

Sıraselviler Caddesi'nin girişinde bulunan uygulama noktasında ekipler, bir ticari taksiyi durdurup incelemek istedi. Araçtaki bir yolcunun maske takmadığını gören trafik polisi, kendisini maske takması konusunda uyardı.

'BENİM POLİSİME NASIL EL KALDIRIYOR!'

Bunun üzerine hızlı bir şekilde araçtan inen yabancı turist, polisin üzerine yürüyüp koluna vurdu. Hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşan polis ise uyarılarına devam ederek, turistin kendisine saldırmasını engellemeye çalıştı. O sırada durumu gören diğer taksi sürücüleri de olayın büyümemesi için trafik polisi ve yabancı turistin yanına geldi. İçlerinden biri ise, 'Hayırdır, o kim yahu? Benim polisime nasıl el kaldırıyor' diyerek turiste tepki gösterdi.



Saldırgan bir tutum içinde olduğu görülen yabancı turist polise, 'Gel seninle şurada konuşalım' dedi. Ancak trafik polisi, turiste karşılık vermedi. Diğer polislerin de olay yerine gelmesiyle yabancı turist gözaltına alınarak polis aracına bindirildi. Kendisine maske takması konusunda uyarıda bulunan trafik polisine saldıran turist, ekip aracıyla karakola götürüldü.

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