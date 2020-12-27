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Taciz tecavüzden sonra katile de kalkan oldular!

Muğla'da Cemal Metin Avcı isimli kişi tarafından vahşice öldürülerek yakılan ardından üzerine beton dökülen Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İddiaya göre CHP Muğla milletvekili, Pınar Gültekin'in babasını arayarak "davadan vazgeçin" dedi. Genç kızı vahşice katleden Cemal Metin Avcı'nın annesinin de Muğla'daki bir ilçede CHP yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Güncel / 27 Aralık 2020 Pazar 09:10
Taciz tecavüzden sonra katile de kalkan oldular!

Türkiye geçtiğimiz aylarda Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin cinayetini konuşmuştu. Genç kızın katili Cemal Metin Avcı, bu hafta cinayeti işlediği evde keşif yaparak tüm ayrıntıları soğukkanlılıkla itiraf etti. Kamuoyu bu gelişmeleri tartışırken, cinayette flaş bir olay yaşandı. Hürriyet Gazetesi yazarlarından Fatih Çekirge'nin iddiasına göre CHP Muğla milletvekili bir isim, Pınar Gültekin'in babasını arayarak 'davadan vazgeçin' dedi. Son dönemde kadına taciz ve tecavüz vakalarının da konuşulduğu CHP'de parti yönetiminin vereceği yanıt merak konusu oldu.

İşte Çekirge'nin yazısının ilgili kısmı:

Aslında bu yazının başlığı 'İdealist bir avukatın bir canavarla mücadelesi' olacaktı.

Ama son dakika öyle bir haber geldi ki...

Tüylerim diken diken oldu. Herkes biliyor...

Muğla'da üniversite okuyan genç Pınar, eski sevgilisi Metin Avcı tarafından canlı canlı yakılıp üzerine beton dökülüp katledilmişti.

İşte tam onun hikâyesini yazıyordum ki...

Bir baktım CHP'nin bir Muğla milletvekili Pınar'ın babasını aramış.

Demiş ki:

- Tamam böyle bir şey yaşandı. O aile de perişan. Zaten cezasını çekecek. Gel sen davandan vazgeç... Zaten kamu davası devam edecek...

Babanın cevabı:

- Bunu duymamış olayım. Sizin kızınızı diri diri yakıp, üzerine beton dökseler bunu ister misiniz?

Doğrusu bu konuşmaya inanamıyorum...

Bir milletvekili nasıl böyle bir ahlaksız ve insanlık dışı teklifte bulunabilir.

Ve öğreniyorum ki katilin annesi Ayten Avcı CHP'nin Muğla'daki bir ilçe yönetim kurulu üyesiymiş. Ve olaydan hemen sonra istifa etmiş.

Bu konu mutlak açığa çıkmalı...

Adı bende olan o CHP milletvekili çıkıp bu yaptığı iğrençliği açıklar mı...

Yoksa ya avukatları Dr. Rezan Epözdemir açıklayacak ya da babası Sıddık Bey..

Arkadaşlar bu ahlaksız teklif üzerine şu anda canım o kadar yanıyor ki...

Milletvekili

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