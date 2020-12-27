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Paşinyan'a böyle seslendi: Türkiye'yle aranı düzelt yoksa başka yere taşınmamız gerekir

Karabağ savaşında Azerbaycan tarafından ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan'ın ilk cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan’ın siyasi danışmanı Zhirayar Liparityan, "Ermenistan, acilen Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmesi gerekir. Yoksa başka yerlere taşınacağımıza inanıyorum" dedi.

Dünya / 27 Aralık 2020 Pazar 22:18
Paşinyan'a böyle seslendi: Türkiye'yle aranı düzelt yoksa başka yere taşınmamız gerekir

Ermenistan'ın ilk cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan'ın danışmanlarından, 1990'lı yıllarda Karabağ müzakerelerine katılan Zhirayar Liparityan, Dağlık Karabağ yenilgisi sonrası Erivan yönetimine tavsiyelerde bulundu. Liparityan Ermenistan'ın Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkileri normalleşmesi gerektiğini ifade ederek, 'Ermenistan'ın Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmesi gerekir. Yoksa çantaları toplayıp başka bir yere taşınmamız gerektiğine inanıyorum' dedi.

KOMŞULARI DÜŞMAN GÖRMEYEN HÜKÜMETE İHTİYAÇ VAR
Liparityan, Nikol Paşinyan hükümetini eleştirerek, Ermenistan'ın komşularını düşman olarak görmeyen bir hükümete ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Liparityan açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: 'Ermenistan herkesle bağları normalleştirmeli, çünkü sonuçta bu güvenliği sağlıyor. Mevcut tutum devam ederse, nefret ve korku galip gelecektir.



Bu iki ana duygu analiz edilmezse Ermenistan stratejisinin temeli olacak. Komşularla ilişkiler kurmak, Azerbaycan ve Türkiye ile doğrudan konuşmak, komşuları anlamayı öğrenmek, bir şeye neden 'hayır' cevabını verdiklerini anlamak gerekiyor. Bu, düşmanca tavır değil, komşunuzla iletişim kurduğunuza ve onun sorunlarını anladığınıza dair güven verecektir.

ErmenistanAzerbaycan

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