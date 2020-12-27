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Kısıtlamada evsiz olduğunu söyleyince ceza yemişti... Emniyetten beklenen hamle!

Antalya’da dün sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip ceza yiyen vatandaş, aynı günün akşamında polis ve zabıta ekipleri tarafından bir sokak arasında yere serdiği kartonların üzerinde uyurken bulundu.

Yaşam / 27 Aralık 2020 Pazar 15:34
Kısıtlamada evsiz olduğunu söyleyince ceza yemişti... Emniyetten beklenen hamle!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya'da polis ekiplerinin denetimleri sıkı ve aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda dün denetim yapan ekipler, Muratpaşa ilçesi varyantlar kısmında denetim gerçekleştirirken, yasağı ihlal eden 32 yaşındaki Ali Çiftçi'ye 3 bin 150 TL cezai işlem uyguladı.



'GİDECEK YERİM YOK'

Polisin 'Yasak olduğunu bilmiyor musun, neden sokaktasın' sorusuna Çiçek, “Biliyorum ama gidecek yerim yok.” diye cevap verdi.

KARTON ÜZERİNDE UYURKEN BULUNDU

Haberin yayınlanmasının ardından polis ve zabıta ekipleri Ali Çiftçi'yi bulmak için harekete geçti. Ekipler, Çiftçi'yi, Muratpaşa Mahallesi'ndeki ara sokakta yere serdiği kartonun üzerinde uyurken buldu.



Zabıta ekiplerince bulunduğu yerden alınan Çiftçi, sosyal hizmetler barınma evine yerleştirildi.



'HELALLEŞTİK'

Emniyet Genel Müdürlüğü ise olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, “Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz. Ali Çiftçi'yi tekrar bulduk. Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik. Memleketine intikal ettireceğiz. Polis arkadaşımız da üzgün. Düzeltir, özür dileriz.” ifadelerine yer verildi.



BİLET ALINDI

Yemek verilen Çiftçi, sabah sivil polis ekiplerince alınarak, otogara götürüldü. Otobüs bileti alınan Ali Çiftçi, kendisine çıkarılan 'seyahat izin belgesi' ile Ankara'ya uğurlandı.


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