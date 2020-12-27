Bakan Soylu'dan ilk açıklama geldi! Elazığ'da şiddetli deprem...

AFAD'dan gelen açıklamaya göre saat 09:37'de Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 16 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Deprem Diyarbakır ve Malatya'da hissedildiği öğrenildi.



Kandilli Elazığ merkezde meydana gelen depremin büyüklüğünü ise 5.6 olarak açıkladı.



BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Elazığ merkezde saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde, 15,94 km derinlikte bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz.'' dedi.



ELAZIĞ VALİSİ SON DURUMU ANLATTI



Elazığ Valisi Erkaya Yırık şu ifadeleri kullandı:



Şu ana kadar ekiplerimizin yapmış olduğu çalışmada onlara ulaşan olumsuz bir tespit yok. Olumsuz bir tespit olmamakla birlikte ekiplerimizi taramalarını sürüdürüyorlar. Herhangi bir tespit halinde bu durum vatandaşlarımızla paylaşılacak. Bize dünkü depremin ardından uyarı şeklinde bir bilgi yoktu ama burası 24 Ocak'taki depremin ardından hareketli bir bölge. Devletimizin o depremin yaralarını sarmaya çalışıyor.



Deprem sırasında arkadaşlarımız AFAD, jandarma, UMKE takiplerini sürdürüyor. Şu ana kadar olumsuz bir kayıt yok. Bir tespit vuku bulursa kamuoyu ile paylaşacağız.





