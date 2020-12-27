Bakan Koca aşının bir-iki gün gecikeceğini açıkladı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den Türkiye'ye gelecek aşıların gelişinin bir-iki gün ertelendiğini açıkladı. Koca, bu gecikmenin Pekin gümrüğünde görülen Covid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmesinin neden olduğunu bildirdi.



Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Pekin'deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz" bilgisini verdi.