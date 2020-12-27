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Alkollü müşteri taksi durağına kılıçla saldırdı!

İstanbul Ataşehir’de taksi durağına gelen öfkeli müşteri, kılıçla durağa saldırıp camları kırdı. Saldırgan müşteriye durakta bulunanlar müdahale ederken, çıkan arbedede müşteri yaralandı.

Güncel / 27 Aralık 2020 Pazar 11:36
Alkollü müşteri taksi durağına kılıçla saldırdı!

Ataşehir'de iddiaya göre taksi durağına gelen bir kişi taksiye binerek evine gitti. Henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık yarım saat sonra elinde kılıçla geri gelen müşteri duraktakilere rastgele saldırmaya başladı. Yaşanan arbedede durağın camları kırılırken, saldırgan yaralandı.

Olay saat 20.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Yeditepe Caddesi üzerinde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre isminin Emrah olduğu öğrenilen alkollü kişi taksi durağına gelerek, kendisinin evine bırakmalarını istedi. Bir taksiye bindirilip evine gönderilen alkollü kişi henüz bilinmeyen bir nedenle yarım saat sonra elinde bir kılıçla durağa geri geldi.

Elindeki kılıçla rastgele saldırmaya başlayan saldırgan, durağın camlarını kırdı. Duraktakilerin müdahalesi ile etkisiz hale getirilen saldırgan yaşanan arbede sırasında yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı saldırganı yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis olayda kullanılan kılıca el koydu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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