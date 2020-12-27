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Adana'da korkunç olay! Önünü kesen motosikletli tarafından eşinin gözü önünde pompalıyla öldürüldü

Korkunç olay Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Eşiyle eve dönen Erhan Arıkonak (32) isimli bir şahıs, önünü kesen motosikletli ile tartışmasının ardından pompalı tüfekle vuruldu. Arıkonak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Güncel / 27 Aralık 2020 Pazar 11:20
Adana'da korkunç olay! Önünü kesen motosikletli tarafından eşinin gözü önünde pompalıyla öldürüldü

Olay, merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'nde meydana geldi. Erhan Arıkonak ve eşi 34 SY 0771 plakalı otomobilleriyle evlerine gittikleri sırada, iddiaya göre motosikletli bir kişi önlerini kesti. Otomobilden inen Arıkonak, motosiklet sürücüsüyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü yanındaki pompalı tüfekle Arıkonak'a ateş açtı.

Adana'da motosikletli bir kişi, aralarında husumet bulunan şahsın otomobilinin önünü keserek pompalı tüfekle ateş açtı.



Arıkonak, başına saçma isabet etmesiyle kanlar içinde yığılırken, motosikletli saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Arıkonak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekiplerince şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Olayı gerçekleştiren kişinin Furkan S. olduğunu düşünen polis, şüpheliyi metruk bir binada pompalı tüfekle saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan Furkan S. emniyete götürüldü.

Arıkonak'ın öldüğünü öğrenen yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.



YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan Arıkonak'ın öldüğünü öğrenen yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Arıkonak'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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