Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisi Başkan Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törenle açılıyor

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) başta olmak üzere tüm elektrikli otomobillerin, mobil telefonların, elektrikli araçların bataryalarında ve elektrikle çalışan aletlerin pillerinde kullanılan lityum, Türkiye'de ilk defa yerli olarak bordan üretilecek.



İlk etapta yıllık 10 ton lityum üretilecek tesisin resmi açılışı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in hazır bulunacağı programla gerçekleşiyor.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



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