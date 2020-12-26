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Saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı!

Ankara’da, DEAŞ terör örgütü üyesi 4 kişi yakalandı. Teröristlerin üzerinde çıkan dijital materyallerde bomba yapımı dokümanların olduğu ortaya çıkarken Türkiye’de eylem yapma hazırlığında oldukları anlaşıldı.

Güncel / 26 Aralık 2020 Cumartesi 17:05
Saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı!

Ankara'da, DEAŞ terör örgütü üyesi 4 kişi yakalandı. Teröristlerin üzerinde çıkan dijital materyallerde bomba yapımı dokümanların olduğu ortaya çıkarken Türkiye'de eylem yapma hazırlığında oldukları anlaşıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışması sonucunda DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 1'i Mısırlı, 3'ü Irak uyruklu 4 terörist yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalan teröristlerin üzerinde yakalan dijital materyallerde çok sayıda bomba yapımı ile ilgili doküman, örgütsel fotoğraflar ve DEAŞ terör örgütünün eylem çağrısı yaptığı yayınlar ortaya çıktı. Teröristlerin, Türkiye'de eylem yapmak için yazıştıklarını belirlendiç Yakalanan teröristler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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