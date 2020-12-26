Erzincan'da korkutan deprem!

Van'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölgede ve çevre illerde deprem nedeni ile herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Merkez üssü Çatak ilçesi olan 3.8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı görünmüyor. Ekipler mahallelerde taramalarını sürdürüyor” denildi. Bu depremin ardından Erzincan Sivrice'de de 14.09'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD 4.1 büyüklüğündeki depremin derinliğini 11.57 km olarak açıkladı.
Van'ın Çatak ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Van'ın Çatak ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 11.52 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Çatak ve çevre ilçelerde hissedildi. Kısıtlama nedeniyle kimse sokağa çıkamazken, kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 'Merkez üssü Çatak ilçesi olan 3.8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı görünmüyor. Ekipler mahallelerde taramalarını sürdürüyor' denildi.