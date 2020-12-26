Erzincan'da korkutan deprem!

Van'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölgede ve çevre illerde deprem nedeni ile herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Merkez üssü Çatak ilçesi olan 3.8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı görünmüyor. Ekipler mahallelerde taramalarını sürdürüyor” denildi. Bu depremin ardından Erzincan Sivrice'de de 14.09'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD 4.1 büyüklüğündeki depremin derinliğini 11.57 km olarak açıkladı.