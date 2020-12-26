Buzlanma ve don uyarıları peş peşe geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Antalya, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri, Burdur'un doğu kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması, özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir.



RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



UYARILAR



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın; Marmara geneli ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA



Parçalı, yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



BALIKESİR °C, 19°C



Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı ilçeleri sağanak yağışlı



EDİRNE °C, 18°C



Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı



İSTANBUL °C, 18°C



Parçalı, yer yer çok bulutlu



KOCAELİ °C, 22°C



Parçalı, yer yer çok bulutlu



EGE



Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR °C, 14°C



Parçalı bulutlu



DENİZLİ °C, 16°C



Parçalı bulutlu



İZMİR °C, 17°C



Çok bulutlu ve sağanak yağışlı



MANİSA °C, 17°C



Çok bulutlu



AKDENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yer yer az bulutlu, Antalya çevreleri, Isparta'nın güney kesimleri ile Burdur'un doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde Göller yöresinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.



ADANA °C, 18°C



Az bulutlu



ANTALYA °C, 18°C



Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı



HATAY °C, 14°C



Az bulutlu



ISPARTA °C, 11°C



Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.



ANKARA °C, 13°C



Parçalı ve az bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 13°C



Parçalı ve az bulutlu



KONYA °C, 14°C



Parçalı ve az bulutlu



YOZGAT °C, 9°C



Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.



BOLU °C, 12°C



Parçalı ve az bulutlu



DÜZCE °C, 16°C



Parçalı bulutlu



KASTAMONU °C, 11°C



Parçalı bulutlu



ZONGULDAK °C, 19°C



Parçalı bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi birlikte bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



GÜMÜŞHANE °C, 3°C



Parçalı bulutlu



RİZE °C, 16°C



Parçalı bulutlu



SAMSUN °C, 18°C



Parçalı bulutlu



TRABZON °C, 18°C



Parçalı bulutlu



DOĞU ANADOLU



Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ERZURUM °C, -4°C



Az bulutlu



KARS °C, -4°C



Az bulutlu



MALATYA °C, 6°C



Az bulutlu



VAN °C, 2°C



Az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



DİYARBAKIR °C, 9°C



Az bulutlu



GAZİANTEP °C, 10°C



Az bulutlu



SİİRT °C, 7°C



Az bulutlu



ŞANLIURFA °C, 11°C



Az bulutlu